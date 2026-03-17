Lujosos automóviles y armas decomisó la DLCN en San Pedro Sula 

San Pedro Sula – Autoridades realizaron acciones contra estructuras delictivas en la ciudad de San Pedro Sula, en donde decomisaron armas y lujosos automóviles.

Las acciones se llevaron a cabo en la residencial La Foresta y en el barrio La Guardia, con el objetivo de decomisar bienes vinculados a actividades ilícitas.

Según se informó en el primer objetivo, en la residencial La Foresta, las autoridades incautaron varios vehículos de turismo y camionetas, armas de fuego, un dron, una computadora, un teléfono celular y documentos de relevancia legal.

Entre los hallazgos, se destacan siete automotores de diferentes tipos, así como dos pistolas, evidenciando la magnitud del operativo.

En el segundo objetivo, ubicado en el barrio La Guardia, se decomisó un vehículo tipo cabezal y dos vehículos tipo Rino, todos vinculados a la investigación en curso.

Las autoridades continúan con los procedimientos legales correspondientes, mientras refuerzan el combate al narcotráfico y las actividades delictivas en la zona metropolitana de San Pedro Sula. IR