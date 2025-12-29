Luis Redondo y Libre intentan consumar un nuevo golpe en Honduras: Foro Madrid

Tegucigalpa – Luis Redondo y Libre intentan consumar un nuevo golpe en Honduras, advirtió este lunes a través de sus redes sociales el Foro de Madrid.

En un pronunciamiento público el Foro de Madrid, una alianza internacional de líderes conservadores para defender la democracia contra la extrema izquierda, exhortó a las Fuerzas Armadas a impedir un nuevo intento de golpe de Estado.

También enfatizó que el único órgano constitucionalmente facultado para declarar los resultados electorales es el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que esta alianza no reconocerá otro resultado de las elecciones del 30 de noviembre.

El diputado Luis Redondo, miembro del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), sancionado por los Estados Unidos y usurpador de la curul presidencial del Congreso Nacional, ha convocado de manera…

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento del Foro de Madrid:

El diputado Luis Redondo, miembro del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), sancionado por los Estados Unidos y usurpador de la curul presidencial del Congreso Nacional, ha convocado de manera ilegal a una reunión de una ilegítima “Comisión Permanente” en el Parlamento hondureño, con el propósito manifiesto de anular los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre e intentar desconocer la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas.

Los hechos son inequívocos y de extrema gravedad:

Derrota electoral de LIBRE

El Partido LIBRE, integrante del Foro de São Paulo, fue rechazado por cerca del 80% del electorado hondureño, alcanzando apenas el 20% de apoyo popular. Pese a ello, su dirigencia, encabezada por el golpista Manuel Zelaya, se niega a reconocer la voluntad popular.

Proclamación oficial del presidente electo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial proclamando a Nasry “Tito” Asfura como presidente electo, decisión que ha sido reconocida por la comunidad internacional y constituye el único acto institucional legítimo en el marco constitucional hondureño.

Incompetencia absoluta de Redondo para intervenir en el proceso electoral

Luis Redondo carece de toda autoridad constitucional y legal para convocar o presidir una “Comisión Permanente”, y mucho menos para interferir en el proceso electoral. Las competencias del Parlamento no pueden ser usurpadas por un grupo reducido de diputados de LIBRE para imponer lo que el pueblo les negó en las urnas.

Amenaza transnacional agravada por vínculos criminales y respaldo de dictaduras

LIBRE mantiene conexiones políticas con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo afinidades con la estructura criminal conocida como el Cártel de los Soles, y este intento de golpe de Estado democrática cuenta con el respaldo del régimen de Díaz Canel y de redes autoritarias y criminales transnacionales, lo que eleva el riesgo de desestabilización regional y agrava la amenaza contra la democracia hondureña.

Ante esta situación, Foro Madrid hace un llamado urgente a las instituciones del Estado hondureño:

– Las Fuerzas Armadas deben impedir este nuevo intento de golpe de Estado y garantizar el respeto a la Constitución y al resultado electoral.

– El único órgano constitucionalmente facultado para declarar los resultados electorales es el Consejo Nacional Electoral (CNE) – este debe emitir de manera inmediata la declaratoria final y completa de los resultados electorales, incluyendo todos los niveles de elección, conforme a la ley y sin dilaciones indebidas.

Asimismo, instamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y a actuar con firmeza para neutralizar esta maniobra antidemocrática, que busca quebrar el orden constitucional y sumir a Honduras en una peligrosa deriva autoritaria.

La voluntad soberana del pueblo hondureño debe ser respetada y protegida.