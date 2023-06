Luis Redondo es quien manda en el Congreso, dice Carlos Zelaya y reafirma que Libre va por el Fiscal General

Tegucigalpa – El presidente Luis Redondo tiene poder de decisión y la última palabra en el Congreso Nacional, yo no tengo esa facultad, defendió este jueves el diputado Carlos Zelaya.

– Citó que Jari Dixon es un potencial candidato de Libre para dirigir el MP.

El secretario del Congreso Nacional reaccionó a las versiones que él es el “poder detrás del trono” en este poder del Estado.

“Eso no es cierto, la parte administrativa del Congreso debe tomarlo el presidente Redondo, yo no tengo firma, no tengo poder de contratación y no tengo ninguna decisión en el Congreso Nacional”, aseveró.

Argumentó que esa percepción ocurre porque él forma parte de la bancada mayoritaria en el Congreso Nacional y que debe estar apoyando a Luis Redondo en la presidencia.

Las decisiones las toma Luis Redondo, él tiene la última palabra, remarcó el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Consultado por la elección del Fiscal General, Zelaya contestó que es un proceso que viene iniciando y que actualmente está en poder de la Junta Proponente.

Zelaya Rosales confirmó que hay diputados de Libre como Jari Dixon que tiene aspiraciones de ser electo como Fiscal General.

Aunque señaló que de nada sirve que la bancada de Libre apoye a uno de los suyos si se requiere 86 votos, es decir, contar con el beneplácito de las demás fuerzas políticas.

“Esperamos que sea nuestro candidato los que dirigen este órgano porque tenemos posición política clara, el pueblo eligió un cambio y nosotros somos el cambio”, alegó.

Preguntado por la ratificación del acta de adhesión de Honduras al CAF, reconoció que fue un error la forma de cómo se procedió.

Lamentó que el Partido Liberal retuviera el apoyo de la ratificación del acta aunque aceptó que el motivo fue por las declaraciones del titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, que causó que los diputados liberales se sintieran agredidos.

No creíamos que la participación del director del SAR iba a crear una distancia entre los diputados liberales que nos habían apoyado en la aprobación, remató Zelaya. AG