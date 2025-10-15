Luis Redondo convoca a junta directiva y jefes de bancada el viernes a mediodía

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a reunión a la junta directiva y jefes de bancada este viernes a mediodía.

Lo anterior ante una inminente autoconvocatoria de la oposición para extender el periodo de sesiones ordinarias y evitar la instalación de una Comisión Permanente.

Sin embargo, Redondo justificó que él ha convocado en varias ocasiones y los jefes de bancada han solicitado más tiempo para estudiar los dictámenes a aprobar.

Lo anterior ha sido refutado por la oposición que ha denunciado una estrategia de perder el tiempo de periodo de sesiones ordinarias para instalar una Comisión Permanente.

A continuación Proceso Digital reproduce parte del texto publicado por Redondo donde anuncia la convocatoria:

“Cabe aclarar lo siguiente: desde el pasado 23 de septiembre, en reunión con la Junta Directiva y los jefes de bancada, enviamos a todos los congresistas la agenda a discutir, junto con los dictámenes y las fichas técnicas.

Al no recibir respuesta, convocamos nuevamente a reunión el pasado martes 7 de octubre, donde se acordó otorgar más tiempo a las bancadas para pronunciarse sobre los dictámenes que requieren aprobación.

En cumplimiento de ello, se anunció convocatoria para esta semana.

Y en vista de que actualmente se desarrolla el Congreso Infantil, Convoco a la Junta Directiva y a los jefes de bancada sesión obligatoria este viernes a las 12 del mediodía”. (RO)