Luis Redondo convoca a junta directiva y jefes de bancada el viernes a mediodía

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a reunión a la junta directiva y jefes de bancada este viernes a mediodía.
Lo anterior ante una inminente autoconvocatoria de la oposición para extender el periodo de sesiones ordinarias y evitar la instalación de una Comisión Permanente.
Sin embargo, Redondo justificó que él ha convocado en varias ocasiones y los jefes de bancada han solicitado más tiempo para estudiar los dictámenes a aprobar.
Lo anterior ha sido refutado por la oposición que ha denunciado una estrategia de perder el tiempo de periodo de sesiones ordinarias para instalar una Comisión Permanente.
A continuación Proceso Digital reproduce parte del texto publicado por Redondo donde anuncia la convocatoria:
“Cabe aclarar lo siguiente: desde el pasado 23 de septiembre, en reunión con la Junta Directiva y los jefes de bancada, enviamos a todos los congresistas la agenda a discutir, junto con los dictámenes y las fichas técnicas.
Al no recibir respuesta, convocamos nuevamente a reunión el pasado martes 7 de octubre, donde se acordó otorgar más tiempo a las bancadas para pronunciarse sobre los dictámenes que requieren aprobación.
En cumplimiento de ello, se anunció convocatoria para esta semana.
Y en vista de que actualmente se desarrolla el Congreso Infantil, Convoco a la Junta Directiva y a los jefes de bancada sesión obligatoria este viernes a las 12 del mediodía”. (RO)