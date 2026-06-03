Luis Palma se convierte en el fichaje más caro en la historia del Lech Poznań

Polonia- El atacante hondureño Luis Palma continuará su carrera en el fútbol polaco luego de que el Lech Poznań ejecutara la opción de compra y asegurase su fichaje de forma definitiva hasta 2029, en una operación cercana a los cuatro millones de euros.

El club polaco confirmó la decisión a través de sus redes sociales. “Hemos activado la cláusula de rescisión de Luis Palma del Celtic FC escocés. Luis se ha convertido en jugador del Kolejorz hasta el 30 de junio de 2029”, informó la institución.

La operación convierte al hondureño en el fichaje más caro en la historia del Lech Poznań, tras pagar el equivalente a 124 millones de lempiras para adquirir su pase desde el Celtic de Glasgow.

Durante su paso por el fútbol polaco, Palma también fue clave con registros de 11 goles y 7 asistencias en todas las competiciones, cifras que despertaron el interés de clubes como el Sevilla de España.

La directiva del Lech Poznań optó por asegurar su continuidad ante ese interés europeo, consolidando así un proyecto deportivo que lo vincula al club por tres años más. AD