Luis León: Respetar los pliegos de condiciones es clave para destrabar la adjudicación del TREP

Tegucigalpa– El analista político Luis León expresó que el proceso para adjudicar la empresa encargada del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) debe resolverse con total apego a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, ante los retrasos que enfrenta el cronograma electoral.

“Esperamos que al final se adjudique la empresa que cumpla los requisitos solicitados para la adjudicación del TREP. De ahí para adelante hay que avanzar en todo lo que el cronograma tiene retrasado”, señaló León, al advertir que aún falta adquirir el lector biométrico, las empresas que imprimirán las papeletas, los kits electorales, las maletas y otros insumos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe gestionar de cara a los comicios.

Recordó que en el fallido proceso de recepción de ofertas se presentaron tres empresas: Mapa Soluciones, Smartmatic e Interseg S. de R.L., pero ninguna logró concretar la entrega de propuestas, lo que obligó a suspender la actividad. “Yo esperaría que ahora haya un poco más de oferentes, pero supongamos que estas tres empresas sean las que presenten, entonces se entraría en un debate bien complejo”, advirtió.

León explicó que el Partido Liberal ya manifestó su rechazo a Smartmatic, mientras que Libertad y Refundación (LIBRE) ha mostrado su oposición a Mapa Soluciones, lo que podría generar dificultades para llegar a un acuerdo.

En ese sentido, planteó dos posibles vías para resolver el impasse: “Uno, que se logre un pleno acuerdo, y dos, que se respeten los pliegos de condiciones. Hay que cumplir todos los requisitos establecidos para garantizar transparencia y confianza en el proceso”, subrayó.LB