Luis León: Después de revisión al azar de actas de CNE, confirmamos que son las mismas que tienen los partidos

Tegucigalpa – El analista político Luis León aseguró este viernes que la tensión postelectoral no proviene de la población, sino de los actores políticos que son los únicos interesados en mantener un clima de incertidumbre mientras avanza el conteo especial de votos.

“Las actas transmitidas están en posesión de los partidos políticos; hicimos una revisión al azar y las actas coinciden con las que tienen ellos”, afirmó.

En cuanto al escrutinio especial recordó que este proceso debería ser ágil, tomando en cuenta que se trabaja en dos turnos de 12 horas, uno de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y otro de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. “En ese sentido, deberíamos estar teniendo resultados en un máximo de cuatro o cinco días”, añadió.

León señaló que “los que se están muriendo de ansiedad son los políticos”, debido a que está en juego “un interés de poder o de cuota de poder”, mientras el CNE continúa con la contabilización de las 2,773 actas pendientes.

“Está claro que quienes quieren generar una crisis son los políticos; los ciudadanos estamos tranquilos. Nos incomoda que se inviertan tantos millones en un proceso lleno de mentiras y sin resultados aún, pero el pueblo hondureño sigue trabajando y viviendo su día a día, esperando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluya”, afirmó.

El analista también criticó el desempeño de la empresa contratada para la transmisión de resultados. “La plataforma de divulgación falló muchísimo. Los tres partidos estuvieron de acuerdo en contratar a ASD, pero la empresa no tenía capacidades. Estos son los resultados de planificar elecciones a último momento. Mientras sigamos improvisando, esto va a seguir pasando”, afirmó.

Sobre las solicitudes de algunos sectores para realizar un “voto por voto”, León aclaró que la legislación no contempla ese mecanismo. “La Ley Electoral no determina el voto por voto; para que esto ocurra debe haber una decisión del pleno del CNE, porque tampoco está en el reglamento del conteo de verificación o revisión de resultados”, explicó.

Además, recordó que la Ley sí exige la verificación de las actas, por lo que asume que el CNE debería realizar ese proceso de manera paralela al conteo especial.

León insistió en que, mientras las autoridades electorales cumplen con sus obligaciones, el país no vive un clima de convulsión ciudadana: “El pueblo espera; los políticos son los desesperados”. LB