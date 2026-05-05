Luis Enrique: «Tendremos que ser más competitivos que nunca»

París – El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, reconoció que el Bayern de Múnich, su rival de este miércoles por una plaza en la final de la Liga de Campeones, fue «el más duro» del año y señaló que afrontarlos de nuevo precisará de «ser más competitivos que nunca».

«Normalmente el partido de vuelta suele ser diferente, pero puede esta vez puede ser la excepción», dijo el técnico, que no descartó un escenario como el de la semana pasada que se saldó con un 5-4 a favor de los franceses.

Luis Enrique aseguró que «ninguno de los dos equipos acepta que el otro es superior» y que eso elevó la intensidad del duelo y puede volver a hacerlo en el Allianz, estadio donde el año pasado ganaron su primera Liga de Campeones del PSG

El entrenador recordó que cuando la ganó con el Barcelona en 2015 también disputó la vuelta de las semifinales en Múnich. «Este estadio me trae buenos recuerdos», dijo.

Destacó la capacidad de ambos equipos para sobreponerse a los momentos difíciles, reconoció que «siempre hay cosas que mejorar», pero confió «en la mentalidad del equipo» y «en la experiencia adquirida la pasada campaña».

Frente a eso, el entrenador aseguró que su equipo ha progresado, sobre todo en los partidos fuera de su estadio y aseguró que buscarán transformar en motivación «el desafío de un rival de la talla del Bayern y el ambiente del estadio, que será extraordinario».

«Como decía Rafa Nadal, jugar contra Federer y Djokovic le hacía mejorar. Eso es lo que quiero trasmitir a mis jugadores. Es una motivación tener que buscar nuestro mejor rendimiento», comentó.

Luis Enrique aseguró que no saldrán a conservar el gol de renta que se traen del Parque de los Príncipes y que el objetivo será ganar también en Múnich, aunque reconoció que no será fácil.

«Hemos llegado aquí por nuestro buen trabajo y hay que dar un golpe más para alcanzar nuestra segunda final. Es importante mostrar por qué estamos aquí y ser lo más fieles a lo que somos como equipo», señaló.

«Es el rival más fuerte que hemos afrontado. Tenemos una pequeña ventaja que no significa nada, porque los dos pudimos ganar. Es importante que controlemos nuestras emociones, para eso tenemos la experiencia del año pasado, cuando fuimos capaces de sobreponernos a momentos muy difíciles», dijo. EFE