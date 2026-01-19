Luis Enrique sobre Brahim: «No es un asesino ni una mala persona»

Redacción Deportes– Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain, habló este lunes en rueda de prensa sobre el penalti fallado por Brahim Díaz en la final de la Copa África, en la que Senegal derrotó a la anfitriona Marruecos, y dijo que el jugador del Real Madrid «no es un asesino ni una mala persona».

La opinión pública en Marruecos está dividida acerca de la figura Brahim tras el fallo en la final que le costó el título a Marruecos. Luis Enrique hizo referencia en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones ante el Sporting en Lisboa, a grandes jugadores de la historia del fútbol que también tuvieron fallos en su carrera: «recuerdo a Zidane, el dios del fútbol, lo que hizo en la final del Mundial, o a Sergio Ramos».

«Me duele el alma» fueron las palabras que escribió Brahim en sus redes sociales, tras el partido. Luis Enrique tiene claro que cuando se marcan esos penaltis «todo el mundo aplaude y nadie dice nada», pero en cambio cuando se falla «hay muchas opiniones malas sobre un jugador».

El madridista fue convocado por Luis Enrique, que entonces era el seleccionador español, para un amistoso previo a la Eurocopa de 2021, antes de que Brahim se decantara por la selección marroquí. Aunque nunca le dirigió, aseguró que «es un jugador excepcional y una muy buena persona».

Luis Enrique trató de restarle hierro al asunto, aunque para él lo más importante no es el penalti sino los valores «que puedes transmitir a la gente joven». EFE/ir