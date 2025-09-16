Luis Enrique: Ganar la primera Champions es lo más difícil, ahora hemos abierto el camino

París.– El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain (PSG), estimó este martes que «lo más difícil es siempre ganar la primera Champions» porque «ni los jugadores ni la hinchada se veían capaces de hacerlo», pero ha incidido en que, tras la victoria en 2025, «se ha mostrado el camino» de que sí es posible.

«El primer título es siempre difícil porque los jugadores y los hinchas no creen que son capaces de ganarlo. Pero nosotros les hemos mostrado el camino. Ahora, todo el PSG y los jugadores jóvenes quieren ganar porque saben que son capaces de hacerlo. Para mí, es más difícil ganar el primero que el segundo o el tercero», valoró.

Luis Enrique hizo estas declaraciones en la víspera del choque en el Parque de los Príncipes ante el Atalanta, en el primer encuentro en el que el PSG defiende su cetro europeo, el primero que conquistó en su historia tras más de una década de fuertes inversiones por parte de su propietario, Catar.

«Después de haber sido campeones de Europa, junto con el club, la ciudad y nuestros aficionados, nuestro objetivo es marcar la historia de nuevo y ganar la segunda Champions League consecutiva. Hay que ser ambiciosos», agregó.

Luis Enrique fue interrogado sobre qué hacer para mantener la motivación de sus jugadores: «Forma parte de mi mentalidad buscar la forma de mejorar, de mostrar a los jugadores que no hay calma ni tranquilidad en el futuro. Ser ambicioso es normal y hay que pensar todo el tiempo en mejorar».

El técnico contó que «duda» sobre estar durante todo el partido ante el Atalanta en el banquillo o ver una parte desde las gradas, como hizo en el último encuentro de Liga ante el Lens (victoria por 2-0).

«Es muy diferente ver el partido desde las gradas. En el discurso del descanso (ante el Lens), vi lo que podíamos mejorar, nuestros errores. Es algo que podemos añadir a nuestro plan. No sé si estaré en las gradas en el pitido inicial, pero en la segunda parte estaré en el borde del campo», señaló. EFE/ir