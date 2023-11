Luis Enrique espolea a Mbappé

París – Unos lo interpretaron como un ataque de Luis Enrique a Kylian Mbappé. Otros, como un intento de espolear a su delantero estrella que, pese a ser el máximo anotador de la liga francesa, está lejos del nivel mostrado en temporadas anteriores.

Lo cierto es que Luis Enrique compareció el pasado sábado ante los medios de comunicación con un mensaje claro al atacante que venía de anotar tres goles contra el Reims: «Puede hacerlo mejor, siempre pido más a mis jugadores. Es un futbolista top mundial, pero tiene margen de progresión».

No fue una frase cualquiera, soltada así, sin más, porque el exseleccionador español la dijo en la sala de prensa, pero también en las comparecencias ante las televisiones con derechos.

«Hoy no estoy muy contento con Kylian Mbappé. No tengo nada que decir sobre los goles. Pero él puede ayudar más al equipo, de otra manera. Lo hablaré con él primero, nunca diré de qué se trata porque es privado. Kylian es uno de los mejores del mundo. Pero necesitamos más. Queremos que haga aún más», aseguró en la televisión Amazon.

Luis Enrique no quiso ir más lejos y dejó sus frases abiertas a la interpretación, que no se ha echo esperar. Es la primera vez que el entrenador lanzaba una puya al futbolista al que nadie quiere molestar en París para dotarse de las máximas oportunidades de convencerle de renovar.

¿Qué le pide Luis Enrique a Mbappé?

¿Qué más le pide Luis Enrique a un futbolista que lleva ya 13 goles y que se ha mostrado como el más decisivo de su equipo?

El club se apresuró a decir que la intención del técnico era espolear al futbolista, pero enseguida saltaron las especulaciones sobre la exigencia de una mayor implicación con el equipo. Mbappé no es un futbolista que defienda demasiado y pasa muchos minutos aislado en su espacio del terreno de juego.

La relación entre ambos, hasta ahora, había sido buena. El delantero, que habla bien español, es uno de los interlocutores privilegiados del técnico, que todavía no domina el francés, junto con el capitán Marquinhos y el defensor Danilo.

El entorno de Mbappé solo ha tenido buenas palabras con Luis Enrique, tanto por su prudencia en los difíciles primeros meses, cuando el club apartó al delantero del equipo para presionarle a que lo abandonara o renovara, como por su métodos de entrenamiento.

Luis Enrique todavía no ha llegado al grado de confianza que el jugador llegó a tener con el argentino Mauricio Pochettino, que dirigió el club una temporada y media entre 2021 y 2002, y con quien la complicidad fue total en lo deportivo y saltó también a lo personal.

Antes, las relaciones eran correctas con el alemán Thomas Tuchel (2018-2020), de quien Mbappé apreciaba mucho la filosofía de juego y la manera de entrenar.

Tras la destitución de Pochettino, el club contrató al francés Christophe Galtier, que mantuvo una relación más discreta con el jugador.

Ninguno de ellos se atrevió a levantar la voz contra el delantero.

Mbappé sigue siendo la estrella del PSG, pero esta temporada no ha estado al abrigo de las críticas. La prensa asegura que el jugador no muestra el mismo tono que en temporadas anteriores y lo achacan a su falta de preparación a causa del mes que pasó en el dique seco mientras duró el pulso con el club.

Quizá Luis Enrique también lo ha detectado y ha querido que el futbolista dé un paso al frente, cuando se acercan momentos decisivos, como los partidos de Liga de Campeones en los que se juegan la clasificación para octavos en el grupo de la muerte, en el que pueden caer en la liguilla por vez primera desde que pertenecen a capital catarí.

Por ahora, Mbappé se ha incorporado a la disciplina de la selección, en la que ha recibido el apoyo larvado del seleccionador, Didier Dechamps.

Tras advertir de que no iba a entrar en polémicas entre jugadores con sus técnicos, Deschamps echó un capote al futbolista: «Los delanteros pueden no hacer grandes partidos y ser decisivos. ¿Alguien prefiere que hagan un gran partido y no marquen? Yo creo que se les pide que sean decisivos y si hay uno que lo es en ese terreno es Kylian». JS