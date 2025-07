Luis Enrique ensalza al PSG como «colectivo» pero reconoce que Fabián es «indiscutible»

East Rutherford (EEUU) – El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, ensalzó este viernes a su equipo como «colectivo», pero reconoció que el centrocampista español Fabián Ruiz es «indiscutible».

«La clave es el equipo. Todos los jugadores, incluso aquellos que en momentos determinados no han jugado. En lo colectivo todos se esfuerzan. Fabián es un caso particular porque tuvo problemas hace quizás dos años, pero me parece un jugador indiscutible e importantísimo para todo el mundo y para mí como entrenador», explicó.

El técnico español compareció este viernes ante los medios, como previa a la final del Mundial de Clubes que su equipo jugará contra el Chelsea el domingo, y detalló que «el objetivo» y «el compromiso» de la dirección deportiva, el presidente Al Khelaifi y de él como entrenador es confeccionar una escuadra con «13 o 15 estrellas al servicio del equipo».

Esta filosofía contrasta con la presentada por el PSG desde que el dirigente catarí asumiera las riendas en 2011, cuando a golpe de talonario año tras año fichó a algunos de los futbolistas más codiciados del momento, como Leo Messi, Mbappé o Neymar, entre muchísimos otros.

«Ousmane ha sido el mejor de la temporada»

Por otra parte, al ser preguntado sobre si Ousmane Dembélé es el mejor jugador del mundo actualmente, contestó que no cree en premios individuales.

«El equipo siempre está por encima de las individualidades. El PSG es una referencia de eso que intentamos transmitir. Sin ninguna duda, Ousmane ha sido el mejor jugador de la temporada por lo que ha logrado de manera individual en aportación de goles y asistencias, pero porque esos goles, asistencias y trabajo han hecho que el PSG conquiste todos los títulos en los que ha participado», detalló Luis Enrique.

Y añadió que esa «en su opinión» debe ser la «condición sine qua non» para decidir premiar de manera individual a un jugador.

El Chelsea y el PSG se verán las caras este domingo a las 15.00 hora local en el MetLife Stadium (Nueva Jersey) para decidir al campeón del Mundial de Clubes. JS