Luis Enrique: «En lo emocional, es un partido especial para mí»

Atlanta (EEUU) – El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, admitió este sábado que el partido contra Inter Miami de Javier Mascherano y Lionel Messi es, «en lo emocional», especial para él.

«En lo emocional, es un partido especial para mí», dijo Luis Enrique en una rueda de prensa en Atlanta (Estados Unidos) en la víspera del duelo de octavos de final del Mundial de Clubes entre Inter Miami y PSG.

El asturiano dijo que también será especial «para el club y para los jugadores que coincidieron con Messi» en París. «Motiva a todo el mundo por la grandeza de sus jugadores y del entrenador» del Inter Miami, añadió.

Como entrenador del Barcelona entre 2014 y 2017, Luis Enrique dirigió a Messi, Mascherano, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, hoy en Miami con ‘el Jefecito’ de entrenador.

Pese a la edad de todos estos jugadores, en el tramo final de sus carreras, Luis Enrique advirtió que «el nivel y la calidad no lo han perdido».

«Si no somos capaces de presionarles, y será difícil presionarles, si no somos capaces de quitarles el balón, la cosa no tiene buena pinta», aseguró el asturiano.

«Porque Busquets sigue siendo el mismo. Messi con el balón es único. Suárez, ¡qué capacidad! Jordi Alba entrando en profundidad sigue siendo el mismo. El pase de Jordi a Messi lo conocemos todos pero sigue ocurriendo todos los partidos», añadió.

«O damos una gran versión y estamos al nivel de intensidad necesario, o el partido te lo ganan fácil», insistió.

Sobre Mascherano, Luis Enrique dijo que nunca tuvo ninguna duda cuando lo dirigía en el Barcelona de que iba a ser un buen entrenador.

«Si había dos jugadores que yo no tenía ninguna duda de que iban a ser entrenadores, buenos entrenadores, eran Javier Mascherano y Sergio Busquets», aseguró.

«‘Busi’ será un gran entrenador, si él quiere. Esos dos eran la extensión del entrenador en el terreno de juego», añadió.

Luis Enrique, finalmente, enfrió las expectativas de que Ousmane Dembélé, lesionado hace semanas con su selección, regrese al once titular del PSG este domingo después de haberse entrenado con normalidad los últimos días.

«No me gusta arriesgar a un jugador, mucho menos a Ousmane Dembélé», dijo.

PSG e Inter Miami jugarán a partir de las 12:00 hora local (16:00 GMT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. EFE