Luis Enrique dice que el PSG está «abierto» a nuevos fichajes

París – El entrenador del PSG, el español Luis Enrique Martínez, aclaró este jueves que sigue contemplando nuevas incorporaciones a la plantilla del campeón europeo, después de haber fichado al meta francés Lucas Chevalier y al defensor ucraniano Illya Zabarnyi.

«Estamos abiertos, es cierto que estamos contentos con lo que hemos firmado, pero como siempre, estamos listos para las situaciones que puedan surgir», declaró Luis Enrique, en rueda de prensa previa al partido de la segunda jornada de Liga francesa, ante el Angers.

El técnico que la temporada pasada logró la Liga de Campeones, que como desde hace unos meses en este tipo de comparecencias habló en francés, evitó entrar en polémicas, en particular respecto al porqué de la probable salida del hasta ahora meta titular, el internacional italiano Gigi Donnarumma.

«Son siempre decisiones difíciles de tomar -reconoció-. No tengo problema en tomarlas, pero no voy a explicar nada sobre los jugadores del PSG. Eso no me interesa. Entiendo las críticas a nuestra decisión y a la mía».

El español también fue interrogado sobre las posibles tensiones que puedan surgir entre el ucraniano Zabarnyi y el portero ruso Matvéi Safanov, debido a la invasión rusa de Ucrania.

«El deporte y, especialmente el fútbol, es el mejor de los medios para contribuir a aproximar a las personas y no a separarlas. El deporte y los jugadores están por encima de ciertos intereses políticos y económicos de los políticos», aclaró Luis Enrique. EFE

