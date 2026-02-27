Luis Enrique descarta todo sentimiento de revancha contra el Chelsea

París – El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, descartó este viernes que vayan a afrontar el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea con un sentimiento de revancha, pese a que los londinenses les derrotaron la pasada campaña en la final del Mundial de Clubes (3-0).

«Ha sido un sorteo fascinante, nos toca un equipo inglés, pero no tenemos ningún sentimiento de revancha. Son competiciones diferentes», dijo el entrenador español.

«Este sorteo es nuestro camino, estamos acostumbrados. Somos los defensores del título y los problemas los tendrán los demás», agregó.

Luis Enrique afirmó que, a diferencia del año pasado, «ahora todo el mundo sabe que el PSG puede ganar la Liga de Campeones», aunque incidió en que para eso tienen que mejorar y ser «conscientes de ello».» Hay que adaptarse a las circunstancias actuales», concluyó. JS