Luis de la Fuente y una prelista vinculante con un bloque definido

Madrid.– Con un bloque principal claro en su cabeza, Luis de la Fuente, seleccionador español, tiene como fecha límite este lunes 11 de mayo para enviar la prelista de 35 a 55 jugadores de cara al Mundial, de la que saldrán los 26 elegidos y, en caso de lesión previa al torneo, los sustitutos de estos.

Según la normativa FIFA y a diferencia de ediciones anteriores, en caso de contratiempo, el técnico deberá acudir a la prelista definida este lunes para ocupar huecos, siempre 24 horas antes del debut en el torneo. Para España, sería el 14 de junio, ya que al día siguiente se estrena frente a Cabo Verde en el inicio del camino en búsqueda de su segunda estrella.

Una prelista que no se comunica a los medios de forma oficial, pero que supone el primer paso de cara al Mundial. Al ser vinculante, Luis de la Fuente la aprovechará al máximo, incluyendo 55 futbolistas, de los que 29 finalmente no viajarán a Estados Unidos y México.

En la lista final aparecerá la columna vertebral de una selección española que cuenta con una base clara para el seleccionador.

En portería, Unai Simón y David Raya son fijos, con la duda del tercero en discordia. El habitual en la estabilidad bajo palos había sido Álex Remiro, hasta que el rendimiento de Joan García en el FC Barcelona avivó el debate.

Uno que pospuso Luis de la Fuente convocando a cuatro porteros en el parón de marzo, aunque fue Remiro el único que se quedó sin jugar.

En defensa, los laterales derechos serán Pedro Porro y Marcos Llorente. Finalmente, Dani Carvajal no ha encontrado continuidad en el Real Madrid bajo los mandos de Álvaro Arbeloa y, unido a una lesión en el pie, perdió toda opción de disputar el que hubiera sido su último Mundial, en los años finales de carrera.

En el otro costado, los dos nombres también están claros: Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, fijos e insustituibles para Luis de la Fuente, salvo que ocurra un contratiempo las últimas semanas.

Las alternativas llegan en la los centrales. Pau Cubarsí es fijo, Dean Huijsen y Aymeric Laporte parten con más opciones, mientras que se acumulan los candidatos. Cristhian Mosquera, quien se estrenó en marzo con la absoluta; Robin LeNormand, que no es convocado desde octubre u opciones polivalentes como Eric García y su gran nivel en el FC Barcelona y Marc Pubill, reconvertido por Simeone a central y siendo pieza clave en los rojiblancos.

Eric daría la posibilidad a Luis de la Fuente de jugar también como lateral derecho o pivote, mientras que Pubill es lateral derecho de formación.

En el centro del campo hay seis nombres indiscutibles: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fermín, Dani Olmo y Fabían Ruiz.

Además, a Luis de la Fuente se le acumulan opciones como la de Pablo Fornals, habitual en las últimas listas; Carlos Soler, quien volvió a una convocatoria en marzo; y un Gavi que goza de continuidad en el FC Barcelona tras una lesión en la rodilla.

“De la Fuente siempre ha confiado en mí. Lo sé. Me lesioné con España y había jugado todo de titular con él. Cuando volví la temporada pasada me llamó. Si estoy a mi máximo nivel, el míster decide y decidirá lo mejor para España. Yo estoy más que preparado y me veo mejor que nunca», declaró Gavi tras ganar el domingo al Real Madrid (2-0) y certificar el título de Liga para su equipo.

Una lista de nombres en la que debería sumarse otro intocable como Mikel Merino, pero el centrocampista del Arsenal sufre una lesión en el pie que le haría llegar justo al Mundial. Luis de la Fuente le esperará.

Pendiente de una lesión está también el seleccionador en los puestos de ataque. Nico Williams se retiró del partido contra el Valencia por problemas musculares que le hacen ser duda para el Mundial, justo cuando estaba recuperando la forma.

Con Nico Williams en duda, Luis de la Fuente cuenta con Víctor Muñoz, Alberto Moleiro y Ander Barrenetxea pujando por un puesto en un ataque con seis fijos: Lamine Yamal -lesionado actualmente, pero recuperado para el Mundial-, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Alex Baena, Yeremy Pino y Borja Iglesias.

Nombres y dudas sobre la mesa de un Luis de la Fuente que dará el próximo 25 de mayo una lista mayor que la definitiva para, como hizo en la Eurocopa, hacer descartes antes del 1 de junio, cuando debe enviar a la FIFA la relación de 26 convocados para el Mundial. EFE/ir