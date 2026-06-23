Luis de la Fuente, cambios y viejos recuerdos

Chattanooga – Luis de la Fuente capeó las dudas tras el debut. Siempre tranquilo, consciente del ruido interno, pero concentrado en el análisis y soluciones. Una situación que no es nueva para él, pero sí en un nivel de exigencia y presión máxima. Cuatro cambios en el once para el segundo partido del Mundial, como hace siete años en el Europeo sub-21, y una goleada para calmar las aguas.

Capear, “eludir con habilidad un compromiso o una situación difícil”, en su primera acepción en la Real Academia Española (RAE). Así se define el segundo partido de España ante Arabia Saudí. Del 0-0 ante Cabo Verde al 4-0 y vuelta a una calma que se mantendrá, igualmente, en base a los resultados venideros.

Pudo Luis de la Fuente celebrar su 65º cumpleaños en pleno Mundial con una alegría. Primera vez en un día de partido, pero habitual que lo pase concentrado con la selección española, tras 13 años trabajando en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Algo que, lejos de apenarle, le alegra. Tiene a su “familia”, a sus jugadores, con los que ha celebrado la mayoría de sus últimos cumpleaños, y a su gente cercana en la selección.

Ninguno de ellos dejó de creer en el plan. Uno que lleva a España a la final de Nueva Jersey del próximo 19 de julio. Palabras mayores, pero la vitola de favorita la llevan puesta. “El seleccionador está plenamente convencido de lo que queremos y hasta dónde podemos llegar”, asegura Rafael Louzán, presidente de la RFEF. Y ese lugar es, precisamente, la final del Mundial.

Objetivo marcado que empezó torcido. Empate contra una Cabo Verde que se está convirtiendo en revelación del Mundial, avisado por los integrantes de la expedición en días previos al partido, pero que España debió ganar. Y no sólo eso: jugar mejor.

El balón no circuló con frescura, la apuesta de Gavi como falso extremo izquierdo sorprendió y no funcionó… Y un 0-0 que avivó las críticas y el debate externo acerca de cambios para el segundo partido contra Arabia Saudí y la posición de Pedri.

Que el futbolista canario estuviera más cerca de Rodri, en la base de la jugada, y no cerca del área, rol que cumple en el FC Barcelona, fue una constante en los análisis externos. A ellos se refirió Luis de la Fuente en la víspera del partido ante Arabia Saudí.

“Esquemas, dibujos tácticos y teorías”, apuntó a la vez que se definió como “más básico que eso” en referencia a recuperar la alegría con balón de sus futbolistas. Pero, la realidad, es que lo segundo llegó con lo primero.

Como ocurriera en el Europeo sub-21 de 2019 tras la derrota ante Italia en el debut, cuatro cambios en el once titular de este Mundial respecto al primer partido y el segundo. Uno de esos cuatro cambios se repitió siete años después, con la entrada de Dani Olmo en el once titular. De aquel equipo, repiten cinco en la lista del Mundial: Olmo, Unai Simón, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Mikel Oyarzabal. Continuidad y confianza.

Y el pasado domingo frente a Arabia Saudí, además de Dani Olmo, entraron Pedro Porro, Lamine Yamal -en cuanto tuvo posibilidad de jugar de inicio- y Álex Baena.

Los cuatro cambiaron la cara de la selección española. Eso sí, sin llegar al nivel de electricidad y ritmo en el juego de la Eurocopa de 2024, aún con jugadores clave como Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián Ruiz o Mikel Merino pendientes de alcanzar su pico de estado físico tras lesiones.

Un proceso, de nuevo, con la vista puesta a medio-largo plazo. Y, por el camino, cambios clave en un once que repiten la gestión del pasado que llevó al éxito a Luis de la Fuente, aunque aún con un largo y duro camino por recorrer. EFE (AD)