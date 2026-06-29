Luis de la Fuente asegura que Nico Williams tiene “una sobrecarga” y no “lesión”

Chattanooga (EEUU) – Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, apuntó a que Nico Williams sufre “una sobrecarga”, a pesar de que el primer parte médico apuntaba a “lesión muscular en el aductor derecho”, y esto le hace ganar enteros para volver a jugar en este Mundial.

«Nico no tiene la lesión que pensábamos, es una sobrecarga, pero esa molestia puede que le impida estar en octavos», aseguró el seleccionador en una entrevista en Radio Nacional de España.

La baja del delantero del Athletic Club está confirmada con miras al partido ante Austria del próximo jueves. El gran objetivo es, si España se clasifica, llegar a octavos de final y, sobre todo, si sigue adelante, a cuartos.

“Veo bien a Nico, hablé ayer con él. Los servicios médicos nos recomiendan que retome la actividad en los próximos días. Los jugadores tienen que asumir cierto riesgo y los jugadores están predispuestos”, señaló sobre el objetivo de la vuelta de un jugador que esta temporada sufrió una pubalgia que le condicionó el rendimiento.

Además, la situación vivida en el partido de Uruguay y la primera exploración transmitida por la RFEF, que apuntaba a una “lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada” hizo que Nico Williams compartiera un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que se trataba de “uno de los peores días” de su vida.

Tras esto, Luis de la Fuente fue a hablar con el futbolista.

“Después de hablar conmigo era otro, parecía que no tenía molestias. En caliente es legítimo decir eso, mostrar que estás dolido. Pero al día siguiente su actitud en el grupo era otra, de alegría», apuntó el seleccionador español. EFE