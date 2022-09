Lufussa inaugura tres importantes obras de infraestructura en la comunidad de Pavana, Choluteca

Choluteca – Como parte de su responsabilidad social, la empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo (LUFUSSA) inauguró este día tres importantes obras de infraestructura en la comunidad de Pavana, que beneficiarán a más de 300 habitantes de la zona.

-Durante la ejecución el 100% fue mano de obra de la comunidad, generando 12 empleos directos por un periodo de 40 días.

-Estas obras de infraestructura evitarán inundaciones y desborde de la quebrada en la zona de Las Placitas durante el temporal de lluvias.

Los proyectos construidos consisten en una caja puente con las siguientes dimensiones: Cuatro metros de largo por cuatro metros de ancho y dos metros de alto; un muro de mampostería para contención de 30 metros de longitud.

Complementan las obras la pavimentación de la calle central con 127 metros, que conecta la zona de Las Placitas con Pavana Centro, en la cual transitan estudiantes, personas de la tercera edad y población en general.

Con estos proyectos de contención y mitigación, se evitarán inundaciones durante el temporal lluvioso que además de incomunicar a la zona de las Placitas, ocasionaban pérdidas para los habitantes del lugar.

La ejecución de estas obras es gracias a un importante aporte financiero hecho por LUFUSSA, como parte del compromiso y responsabilidad empresarial de su junta directiva con la comunidad y sus pobladores.

Generación de empleo y agradecimiento de la comunidad

La puesta en marcha de proyectos sociales en la zona de influencia de la empresa de energía también genera empleo para sus habitantes. Durante la ejecución de este importante proyecto se generaron12 empleos directos por un periodo de 40 días, lo que representa ingresos para igual número de familias.

Los habitantes de la comunidad realizaron trabajos de limpieza y ornamentación de un predio que servirá como área de recreación. Una vez concluidas las obras, agradecieron a la junta directiva de LUFUSSA por el inigualable apoyo que reciben de la empresa con proyectos sociales que le apuestan al desarrollo social de las comunidades que se encuentran en zonas aledañas a la empresa.

En ese sentido, el presidente del patronato, Ever Castillo, manifestó su agradecimiento a nombre de todos los habitantes que hoy se ven beneficiados con tres importantes obras sociales.

“Muchas gracias Lufussa, gracias por responder a nuestro llamado, no dudaron en decir sí, nuestros hijos ya no se van a mojar para ir a la escuela, ya no nos vamos a quedar incomunicados cuando llueva y se inunde, porque ya tenemos esta caja puente que será de mucha ayuda, sumado la pavimentación de la calle y hasta un espacio para recrearnos nos quedó”, expresó muy emocionado el presidente del patronato.

Por su parte, el gerente de la planta de LUFUSSA, ingeniero Nelson Ramírez, dijo que “hoy es un día de mucha alegría tanto para la junta directiva como para los pobladores de Pavana por la inauguración de estas importantes obras.

Hoy la comunidad tiene una nueva cara, esto gracias al apoyo de la junta directiva de una empresa solidaria, humana y que siempre está pendiente de las necesidades de las comunidades vecinas”.