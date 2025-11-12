LUFUSSA: 12 años de compromiso y responsabilidad social con sus comunidades

Tegucigalpa – Luz y Fuerza de San Lorenzo (LUFUSSA) ha sido reconocida por 12 años consecutivos con el Sello de Empresa Socialmente Responsable otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE), reafirmando su liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible en Honduras.

Durante la ceremonia de premiación, los ejecutivos de LUFUSSA recibieron este galardón que destaca el compromiso de la empresa con los principios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los valores del Pacto Global de las Naciones Unidas, del cual forma parte.

En este año, LUFUSSA celebra 30 años de fundación, tres décadas de trabajo constante orientado a mejorar la calidad de vida de las comunidades del sur del país. Desde sus inicios, la empresa ha liderado proyectos de alto impacto social, entre los que destacan:

• Remodelación de escuelas y mejoras de infraestructura vial.

• Construcción de proyectos de agua potable para comunidades rurales.

• Apoyo a programas de alimentación escolar, que han contribuido al bienestar y rendimiento académico de niños y niñas en escuelas públicas cercanas a sus operaciones.

LUFUSSA también ha asumido un papel activo en la preservación del medio ambiente. Este año presentó “Mi primer libro de educación ambiental”, un material didáctico diseñado para fomentar la conciencia ecológica y las buenas prácticas ambientales en estudiantes de las comunidades vecinas.

Asimismo, la empresa ha sembrado más de un millón de árboles como parte de su programa de reforestación y ha creado el Sendero Ecológico LUFUSSA, un espacio educativo y recreativo donde los jóvenes pueden aprender sobre biodiversidad y sostenibilidad en contacto directo con la naturaleza.

“Durante tres décadas hemos mantenido una fuerte proyección social, trabajando de la mano con las comunidades y dando continuidad a proyectos que no solo benefician a la población, sino que también impulsan el desarrollo social y económico de la zona sur de Honduras”, expresó Rolando Ramírez, gerente de Recursos Humanos de LUFUSSA.

Más allá de generar la energía térmica más eficiente y económica del país, LUFUSSA reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades vecinas y con el desarrollo sostenible de Honduras.