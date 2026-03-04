Lucy Boynton y Babou Ceesay se suman al elenco de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’

Los Ángeles (EEUU) – Lucy Boynton, Babou Ceesay y Peter Mullan formarán parte del elenco de la segunda temporada de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (‘El caballero de los siete reinos’), la precuela de la aclamada ‘Game of Thrones’, informó este miércoles la plataforma HBO.

Boynton (quien hizo de Mary Austin en ‘Bohemian Rhapsody’) será Lady Rohanne, conocida como la Viuda Roja, mientras que Ceesay (‘Alien: Earth’) interpretará a Ser Bennis y Mullan (‘Ozark’) encarnará a Ser Eustace Osgrey.

Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos amigos improbables e incomparables, reza la sinopsis.

La nueva precuela aborda una historia posterior a ‘House of the Dragon’ (‘La casa del dragón), pero que tiene lugar unos 90 años antes de la historia original, por lo que cuenta con personajes nuevos y sigue las historias de Ser Duncan ‘Dunk’ the Tall, aspirante a caballero; y Egg, su pequeño escudero calvo.

Este proyecto derivado de ‘Game of Thrones’ y ambientado en las novelas de George R.R. Martin estrenó su primera temporada el pasado 18 de enero y tiene como protagonistas a Peter Claffey como Ser Duncan ‘Dunk’ the Tall y a Dexter Sol Ansell como Egg. EFE