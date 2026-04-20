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Lucía Alvarado, Proceso Digital recuerda entrevista con la premio Álvaro Contreras 2026

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – A mediados de 2021 –año pandemia– la periodista Lucía Alvarado Alonso conversó amenamente con Proceso Digital en una plática distendida en la que ofreció, en ese momento, retazos importantes de su vida.

Periodista valiente, con temple, franca para decir las cosas y una conocedora por excelencia de las fuentes informativas, ya que las recorrió durante más de tres décadas, Alvarado Alonso se sinceró en esa plática relajada y sin ambages.

Este lunes el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), informó que Alvarado Alonso es la acreedora del máximo galardón que un comunicador puede recibir en el país, el premio Álvaro Contreras 2026.

A continuación el enlace de la nota de hace cinco años:

Lucía Alvarado, madre de la “reporteada”

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