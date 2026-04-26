Lucía Alvarado: periodismo crítico y compromiso social marcan su trayectoria ante premio Álvaro Contreras

Tegucigalpa – La periodista hondureña Lucía Alvarado, recientemente galardonada con el premio Álvaro Contreras 2026, reafirmó su compromiso con un periodismo crítico, ético y cercano a la ciudadanía.

En conversación con Proceso Digital Alvarado reflexionó sobre su carrera y los desafíos actuales del oficio en Honduras.

Destacó que el ejercicio periodístico en el país enfrenta constantes presiones, tanto políticas como estructurales, lo que obliga a los comunicadores a mantener firme su independencia y vocación de servicio.

Subrayó que el reconocimiento no solo representa un logro personal, sino también un respaldo al periodismo.

Alvarado sostuvo la importancia de dar voz a sectores históricamente invisibilizados, señalando que su trabajo ha estado enfocado en evidenciar problemáticas sociales que muchas veces no reciben la atención necesaria en la agenda pública.

Asimismo, abordó el papel de los medios de comunicación en la consolidación democrática, indicando que el periodismo debe actuar como un contrapeso frente al poder, fiscalizando la gestión pública y promoviendo la transparencia.

Alvarado también reflexionó sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en el país, reconociendo que ejercer esta profesión implica desafíos constantes, pero reiteró que la responsabilidad con la verdad debe prevalecer por encima de cualquier amenaza.

En cuanto a las nuevas generaciones, instó a los jóvenes periodistas a formarse con rigor y a ejercer su labor con ética, destacando que el futuro del periodismo depende de la credibilidad y la responsabilidad con la audiencia.

Resaltó además la necesidad de fortalecer los espacios de formación y especialización en el país, con el fin de elevar la calidad del ejercicio periodístico y adaptarse a los cambios tecnológicos. IR