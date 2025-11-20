«Lucharé contra cualquier obstáculo para que haya elecciones»: Ana Paola Hall

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmó este jueves que no se retrasará el envío de maletas electorales, algo que ocurrió en las Elecciones Primarias, puntualizando que no se atropellará el cronograma electoral, por lo que luchará contra cualquier obstáculo para que haya elecciones.

«Resulta cómodo salir exigiendo lo que materialmente hoy no está disponible en el CNE y para lo que se está buscando solución”, posteó en sus redes sociales.

Agregó que en vez de entorpecer, la vía democrática es resolver, “mi posición, antes que quedarse esperando varitas mágicas que aparezcan lo que hoy no se tiene, es que haya elecciones», escribió.

«Sin excusas ni retrasos y siempre de frente. Mi postura es y será siempre a favor de que haya Elecciones Generales y lucharé contra cualquier obstáculo que se interponga en ese camino», cerró.

Este día a la 1:00 de la tarde está programado el inicio de la distribución de maletas electorales a tres departamentos del país que comprende la ruta 1, Atlántida, Colón y Ocotepeque. IR