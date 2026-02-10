Lucha por el TPS sigue, solo que ahora estamos desprotegidos: Juan Flores

Tegucigalpa – El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, señaló hoy que la lucha por el Estatus de Protección Temporal (TPS) continua, solo que se encuentran desprotegidos con la decisión de una Corte de California de mantener la cancelación a solicitud del Gobiernos de Estados Unidos.

El líder de la comunidad hondureña pidió al presidente de Honduras Nasry Asfura que interceda por los tepesianos ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Flores dijo que la lucha se torna más difícil sin un embajador de Honduras en Washington.

Consideró que esta situación es un drama humano ya que se trata de más de 55 mil hondureños y sus familias.

Una Corte de San Francisco, California, concedió hoy al gobierno estadounidense la apelación de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras.

El Gobierno de Estados Unidos apeló a una decisión de un juez que mantiene vivo el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal y la corte hoy concedió la suspensión solicitada de la orden de anulación del tribunal de distrito.

En otras palabras, el gobierno solicitó formalmente que un tribunal superior revise y revoque la decisión de un juez inferior por considerarla injusta o contraria a derecho.

Cabe señalar que el 31 de diciembre de 2025, el tribunal de distrito dictó una sentencia final parcial conforme a la Regla Federal de Procedimiento Civil 54(b), anulando la terminación por parte del Secretario de Seguridad Nacional de las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nepal, Honduras y Nicaragua.

En ese contexto, el gobierno pidió «congelar» la aplicación de la sentencia para evitar que se aplique inmediatamente y genere consecuencias antes de que haya una sentencia final.

La Corte de San Francisco aceptó la solicitud, lo que significa que, temporalmente, la orden o medida del juez inicial no debe cumplirse o ejecutarse.

Mientras se resuelve la apelación definitiva, el acto o decreto en disputa no entra en vigor, manteniendo el «statu quo» (el estado actual de las cosas), en este caso la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal.

Flores pidió que ante la ausencia de un embajador la canciller Mireya Agüero se traslade de inmediato a EE.UU. para abogar por la comunidad migrante ya que se trata de una “situación crítica”. (RO)