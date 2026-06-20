Lucha contra corrupción produce resultados, aplaude CNA tras nueva condena en nuevo caso de desfalco en el IHSS

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) aplaudió en las últimas horas la condena en un nuevo caso de desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que implica al exdirector y exadministrador, Mario Zelaya y José Ramón Bertetty.

Estos dos exfuncionarios fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión por la comisión del delito de fraude continuado.

Señaló que la lucha contra la corrupción produce resultados, recordando que denunció este caso en 2016.

En las últimas horas, el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción emitió una sentencia condenatoria en caso de irregularidades y sobrevaloraciones en un contrato para obras en el Hospital Regional del Norte del IHSS.

Consideró que este resultado reafirma la importancia de investigar, denunciar y dar seguimiento a los actos de corrupción para que los hechos no queden en la impunidad. AG