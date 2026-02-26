Lucha anticorrupción y libertad de expresión, ¿en la agenda del Congreso?

Tegucigalpa (Proceso Digital) – La lucha contra la corrupción y la libertad de expresión son dos temas que pondrán presión al Poder Legislativo que enfrenta una herencia de incumplimientos relacionados con la falta de interés por aprobar reformas orientadas a garantizar la instalación de la CICIH, así como la derogación o reformas al Código Penal para endurecer las penas a los delitos de corrupción y eliminar las figuras legales que penalizan la libertad de expresión, entre ellas los llamados delitos contra el honor.

La nueva Cámara Legislativa está obligada a dar respuestas a esas dos demandas ciudadanas y de organismos de libertad de expresión, últimos que vienen escuchando promesas en más de una década de abolir los delitos contra el honor que penalizan con medidas carcelarias a los periodistas y comunicadores sociales que fiscalizan la labor del Estado y el exceso de sus autoridades.

En los últimos cuatro años la lucha contra la corrupción fue una promesa de campaña del gobierno de la ex presidenta Xiomara Castro, del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), que prometió instalar en los primeros 100 días de su gestión la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pero ello no sucedió. La acción se dilató en el tiempo entre diagnósticos y extensión de plazos de un memorando de entendimiento suscrito con las Naciones Unidas.

De ese memorando de entendimiento, un informe preliminar filtrado a la prensa tras la llegada de una misión técnica exploratoria de Naciones Unidas (ONU) se indicó que el andamiaje legal de Honduras estaba perfeccionado para blindar la corrupción y se propuso más de una veintena de medidas legales para poder generar las condiciones que sirvieran de base para la instalación de la CICIH. Tampoco ocurrió.

Algunas de esas medidas pasan por reformas legales o derogación de artículos o decretos que lejos de fomentar transparencia, generaban mayor impunidad. Algunas de las reformas y derogaciones clave que pedía la ONU para llevar a buen puerto la instalación de la CICIH estaban la derogación de un decreto orientado a eliminar la inmunidad parlamentaria pues se dificulta la investigación de los legisladores.

Otra acción fue la eliminación del llamado “Pacto de Impunidad 2.0” que benefició a exfuncionarios y autoridades electas, como el decreto de amnistía política bajo el cual se cobijaron y obtuvieron sobreseimiento en los juzgados varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, acusados y sentenciados por delitos de corrupción.

Se pedía también reformas al Código Procesal Penal para modificar los artículos del 414 al 417 relacionados con procedimientos especiales para altos funcionarios del Estado. Otras leyes en las que se solicitaban reformas estaban relacionadas con la protección de testigos, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley de la Carrera Judicial y la ley de Transparencia a fin de fortalecer el acceso a información pública para apoyar investigaciones fiscales, entre otros.

Sin reformas y con una lucha estancada

La misión de la ONU puso en la agenda al menos 26 medidas que deberían considerarse para instalar una misión anticorrupción, pero en la Cámara Legislativa que dirigía Luis Redondo no se llegaron a debatir las mismas ante la incapacidad de la directiva y presidencia de ese poder del Estado en poder generar condiciones para un diálogo, el debate y el consenso. La parálisis legislativa fue tal que, en los meses de enero a octubre de 2025, la Cámara Legislativa sólo sesionó 32 días, según reportes del Consejo Nacional Anticorrupción y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Se suma a ello el poco interés de la mayoría de los congresistas del período pasado—con las excepciones del caso—por promover ambientes y espacios para debatir sobre la importancia de luchar contra la corrupción. El Código Penal vigente, lejos de endurecer algunos delitos de corrupción, los flexibiliza y algunos no entran en la categoría de las penas carcelarias.

El último informe de Transparencia Internacional ubica a Honduras en un rango de 22 de 100 puntos posibles como uno de los países percibidos como más corruptos en América Latina, al ubicarlo en el puesto 157 de 182 naciones evaluadas. Honduras según Transparencia Internacional cayó cuatro escalones y la lucha contra la corrupción se mantiene estancada.

La lucha contra la corrupción es una de las demandas ciudadanas que más ha resaltado la ciudadanía en los últimos sondeos de opinión, pero hasta hoy no figura en la agenda de prioridades del nuevo Poder Legislativo. Los diputados hablan de la transparencia, pero no se vislumbra una línea clara de cómo fortalecer los mecanismos de lucha anticorrupción.

El procurador Aspra entrega al CN una nueva ley de Contratación del Estado.

Hasta ahora, lo único que se conoce es que se presentará una Ley Antisoborno que trabaja la Procuraduría General de la República con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a ser enviada al Congreso, así como una nueva ley de Contratación del Estado, ambas iniciativas son alentadoras, pero distan de ser suficientes.

La intención del nuevo procurador de la República, Dagoberto Aspra, de querer absorber la Secretaría de Transparencia por considerar que algunas de sus funciones las puede tener la Procuraduría, mientras desde el Poder Ejecutivo, se anuncia duplicidad de funciones entre la Secretaría de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), último responsable de regular y velar por la aplicación de la ley de transparencia y acceso a la información pública.

El IAIP tiene autonomía e independencia, su función abarca a los tres poderes del Estado, los gobiernos locales, entes centrales y descentralizados, ONG, gremios e instancias sociales que reciben fondos públicos.

En tanto la Secretaría de Transparencia es el ente responsable de garantizar la rendición de cuentas dentro del Poder Ejecutivo y su objetivo es diseñar una estrategia de transparencia para el Gobierno Central.

Libertad de expresión criminalizada

La ley de transparencia es una herramienta que garantiza la lucha contra la corrupción y fortalece, a su vez, el periodismo de investigación y la libertad de expresión.

Libertad de expresión que también será puesta a prueba en el Poder Legislativo pues hasta ahora, la derogación a los delitos que criminalizan la libertad de expresión siguen pendientes en ese poder del Estado, pues ninguna de las dos administraciones de los últimos ochos años—incluida la pasada—atendió los reclamos nacionales e internacionales por derogar esos delitos del Código Penal vigente.

El Código Penal criminaliza con penas carcelarias los delitos contra el honor relacionados con la injuria y la calumnia; establece también como delito el “honor de las instituciones” con énfasis en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en tanto penaliza y estigmatiza las manifestaciones públicas, califica de “espionaje” el revelar información de interés público que haya sido considerada como “secreta”, entre otras limitaciones.

En la pasada administración del diputado de Libre, Luís Redondo, se prometió que el Código Penal sería derogado o reformado en algunas de sus partes por ser un “código de la impunidad”, pero nada de ello ocurrió. Redondo se caracterizó por fustigar a la prensa e intimidarla constantemente.

Los informes de las relatorías de libertad de expresión y de opinión de la OEA y las Naciones Unidas han advertido como las penas que criminalizan a la prensa, las protestas pacíficas, y el acceso a la información pública, limitan y coartan el ejercicio de la libertad de expresión ejerciendo un grave efecto inhibitorio para quienes hacen uso de este derecho que es el pilar principal en el cual descansa la democracia.

Los legisladores del nuevo parlamento por los próximos cuatro años han exaltado la labor del periodismo hondureño a favor de la democracia, muchos de los congresistas son periodistas, pero hasta ahora nadie ha tomado la bandera de poner en la agenda la despenalización de los delitos que criminalizan la libertad de expresión, entre ellos los delitos contra el honor.

Recientemente, en Costa Rica, el parlamento aprobó por unanimidad derogar de su legislación los delitos contra el honor como un compromiso de ese país en fortalecer la libertad de expresión, lo cual ha valido el reconocimiento de instancias nacionales, regionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, entre ellas la Red Centroamericana de Periodistas que exhorta a los países que no lo han hecho a dar ese paso, sin que ello represente impunidad pues existe el ámbito de lo civil donde se pueden canalizar esos delitos sin que tampoco se caiga en excesos que limiten también la libertad de expresión.

Toca a la nueva Cámara Legislativa, demostrar qué tan fuerte es su compromiso de luchar contra la corrupción y garantizar, a la vez, que el Código Penal vigente será objeto de las reformas necesarias para que prevalezca en el país una libertad de prensa y de expresión bajo los parámetros que establecen los estándares internacionales y la doctrina vigente al respecto. (PD)