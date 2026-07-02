Lucas Paquetá es seria duda para el resto del Mundial por lesión

Morristown, (EEUU) – El centrocampista brasileño Lucas Paquetá está prácticamente descartado para el resto del Mundial 2026 al sufrir una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo en el partido de dieciseisavos de final ante Japón, informó este jueves una fuente de la Canarinha.

El mediapunta del Flamengo ya está en tratamiento intensivo para acelerar su recuperación y «volver lo antes posible», pero al menos se perderá los octavos de final contra Noruega el domingo, y unos eventuales cuartos de final frente a Inglaterra o México.

«Sin posibilidades» para las dos próximas rondas eliminatorias, señaló a EFE la citada fuente.

Paquetá, de 28 años, se ganó la condición de titular en esta Copa del Mundo. El exjugador del West Ham compartía el centro del campo con Bruno Guimarães y Casemiro, y hacía de conexión con el tridente ofensivo.

El seleccionador Carlo Ancelotti tiene ahora hasta el domingo para encontrar a su sustituto.

Es la gran duda que revuela la convocatoria de la ‘Seleção’, que empezó con muchas dudas el torneo, pero ha ido creciendo y en dieciseisavos fue capaz de remontar ante el correoso equipo japonés.

Tres son las opciones más plausibles: Danilo Santos, todo un todoterreno que juega en el Botafogo de Río de Janeiro; Gabriel Martinelli, el extremo del Arsenal al que habría que reconvertir a centrocampista, y Endrick, lo que implicaría un cambio de dibujo y jugar con una línea de cuatro atacantes.

También está en la recámara Neymar, aunque hay dudas sobre si el 10 del Santos tiene la suficiente batería para aguantar el esfuerzo que requiere esa posición estratégica en la medular.

Brasil se medirá a Noruega el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca de un plaza en los cuartos de final del Mundial 2026.

La pentacampeona del mundo se ha enfrentado en cuatro ocasiones al combinado nórdico y nunca ha salido victorioso, con un balance de dos empates y dos derrotas, una de ellas en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. JS