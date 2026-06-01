Luca Zidane es convocado para disputar el Mundial con Argelia

Granada- El portero del Granada Luca Zidane ha sido convocado por la selección de Argelia para disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras recuperarse de forma satisfactoria de la fractura de mandíbula y mentón sufrida hace poco más de un mes.

Luca Zidane está entre los 26 convocados por Argelia para el Mundial tras haber sido el portero titular de los africanos en la fase de clasificación para un torneo continental en el que también parte con la vitola de meta titular.

“Esta convocatoria supone un nuevo reconocimiento al trabajo y rendimiento de Luca Zidane, que volverá a defender la portería de la selección argelina en una competición de máximo nivel”, destacó el Granada en una nota sobre la citación de su portero.

El cancerbero del Granada se concentrará en las próximas horas con Argelia, que tiene previstos amistosos de preparación frente a Países Bajos y Bolivia y que debutará en el Mundial el próximo 17 de junio frente a Argentina.

Luca Zidane ha estado entrenando en las dos últimas semanas con normalidad con el Granada, aunque con una máscara protectora en su rostro, después de haber sido operado con éxito de una fractura de mandíbula y mentón que se produjo a finales de abril.

“Esta convocatoria supone un nuevo reconocimiento al trabajo y rendimiento de Luca Zidane, que volverá a defender la portería de la selección argelina en una competición de máximo nivel”, destacó el Granada en una nota sobre la citación de su portero. EFE (AD)