Loto apoya a las familias afectadas por las lluvias en El Progreso

El Progreso (Yoro) – Las familias afectadas por las lluvias en el sector de los campos bananeros en El Progreso, Yoro, recibieron muestras de solidaridad por parte de Loto, ya que, en alianza con la municipalidad de esa localidad, se entregaron provisiones a las personas que, por el temporal lluvioso de los últimos días, sufrieron pérdidas en sus hogares.

Los víveres incluyen alimentos de primera necesidad entre ellos: arroz, frijoles, pastas, harina de maíz, insumos de limpieza, entre otros productos, que fueron entregados a la alcaldía de El Progreso a través de los colaboradores voluntarios del Programa Loto Cambiando Vidas.

Esta ayuda llega en un momento oportuno, ya que las lluvias han provocado graves daños materiales en distintas comunidades del municipio. Para muchas familias, esta entrega representa un alivio y una muestra de apoyo en medio de la incertidumbre que dejan las recientes inundaciones.

Loto ejecuta sus proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, alineado con los objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso, esta entrega se enmarca en el objetivo de Hambre Cero cuyo propósito es garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos.

Una vez más Loto reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades hondureñas, fortaleciendo los lazos de solidaridad y demostrando que, ante el llamado de los hondureños en situaciones difíciles Loto siempre responde de forma positiva. VC