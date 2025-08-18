Los usuarios se burlan de las fallas y la inexpresividad del último modelo de ChatGPT

Nueva York – Los usuarios de OpenAI han comenzado a burlarse en las redes de las fallas y la inexpresividad del último modelo de ChatGPT, GPT-5, el nuevo chatbot de OpenAI que su director ejecutivo, Sam Altman, describió como algo similar a conversar con un experto con doctorado.

Según Altman, GPT-3 era comparable a chatear con un estudiante de secundaria y GPT-4 a una conversación con uno universitario, mientras que con GPT-5 los usuarios tienen a su disposición «un equipo completo de expertos con doctorado, listos para ayudar».

En cuestión de horas, usuarios descontentos con la nueva versión acudieron a las redes sociales para compartir fallos tontos del chatbot: desde respuestas en las que se veían los nombres de los estados o de los presidentes de Estados Unidos mal escritos, hasta que la palabra «strawberry» (fresa en inglés) no contiene la letra erre.

Estos errores son conocidos como alucinaciones y en la propia presentación los investigadores de OpenAI enfatizaron que GPT-5 -que a diferencia de las versiones anteriores, está disponible para los usuarios que no pagan suscripción- fue diseñado para ser más confiable y preciso, es decir, con menos alucinaciones.

Una personalidad diluida

Los usuarios también apuntaron que la personalidad de GPT-5 es mucho más diluida; por ejemplo, un usuario de Reddit mostró la diferencia de efusividad entre la respuesta del modelo GPT4o y GPT5 a: «Mi hijo acaba de dar sus primeros pasos». Siendo la respuesta del nuevo modelo mucho más corta y seca que la del modelo anterior.

«(GPT5) es absolutamente diabólico», escribió otro usuario en el subgrupo de Reddit ChatGPT, que compartió un extracto de su conversación en la que él decía: «Estoy feliz hoy» y el chatbot simplemente contestó: «Apuntado».

«Parece que GPT-5 es menos adulador, más ‘empresarial’ y menos hablador», afirmó Pattie Maes, profesora del MIT y experta en el tema a la revista Wired.

Para Maes este cambio es positivo, pero también indicó que «a muchos usuarios les gusta un modelo que les diga que son inteligentes y extraordinarios, y que confirme sus opiniones y creencias, incluso si están equivocadas».

Desde que se popularizó ChatGPT, a finales de 2022, muchos usuarios han optado por usar esta IA para tener conversaciones banales, sobre su día a día, por ejemplo.

Por otro lado, que la nueva herramienta sea más seca podría traducirse en la pérdida de clientes. De acuerdo con OpenAI, ChatGPT alcanzó este mes los 700 millones de usuarios activos semanales.

El regreso de GPT4o tras las peticiones de los usuarios

Al implementar el nuevo modelo, OpenAI retiró sus modelos anteriores, incluyendo el popular GPT-4o, que lleva más de un año en el mercado.

La noticia no resonó bien entre los usuarios y más de 4.300 personas firmaron una petición en Change.org para obligar a OpenAI a resucitar el modelo anterior.

«Para muchos de nosotros, GPT-4o ofrece una experiencia de usuario única e irreemplazable, que combina cualidades y capacidades que valoramos, independientemente de los parámetros de rendimiento», anota la petición.

Ante la respuesta de los usuarios, el viernes pasado, Altman anunció en una publicación de X que OpenAI permitirá «que los usuarios Plus elijan continuar usando 4o».

También anotó que pronto GPT-5 «parecerá más inteligente» y que la empresa está implementando algunas modificaciones en «el funcionamiento del límite de decisión que deberían ayudarle a obtener el modelo correcto con mayor frecuencia».

«Seguiremos trabajando para estabilizar la plataforma y escucharemos atentamente sus comentarios. Como mencionamos, esperábamos algunos sobresaltos al implementar tantas cosas a la vez. ¡Pero fue un poco más complicado de lo esperado!», anotó en su publicación el líder de OpenAI.

El fiasco del lanzamiento del nuevo modelo es preocupante también para los inversores, que apuestan por esta compañía vanguardista que aún no ha obtenido beneficios, pero que está valorada en 500.000 millones de dólares, según los medios especializados. EFE

