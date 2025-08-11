Los termómetros baten récords en varios puntos del sudoeste de Francia

París.– Puntos del sudoeste de Francia como la ciudad de Burdeos, Angulema, Bergerac (Dordoña), Saint-Emilion (Gironde) y Saint-Girons (Ariège) registraron este lunes temperaturas récord debido a la ola de calor que azota buena parte de Europa.

En Burdeos los termómetros llegaron a los 41,6 grados Celsius, la medición más alta jamás registrada, mientras que en Angulema llegaron hasta los 42,1 ºC, según los datos de Méteo France.

«Este lunes se alcanzaron temperaturas máximas a menudo notables, incluso inéditas, que en muchos casos superaron en 12 grados la media habitual», destacó en sus informes la agencia meteorológica nacional.

En otras ciudades de la mitad sur del país también se superaron los 40 grados, aunque sin batir récords históricos, como en Toulouse que se situó ligeramente por encima de los 41 grados o Carcassone, que dejó la segunda medición más elevada de la jornada con 42,3 grados.

La máxima relevada por Méteo France este lunes fue de 42,4 grados en Mirande, en el departamento de Gers (Occitania), cercano a la frontera con España.

Incluso las temperaturas mínimas fueron altas, como en Niza, donde el termómetro no estuvo en ningún momento del día a menos de 26,5 grados.

Estas temperaturas se deben a la influencia de una masa de aire cálido que empezó a notarse en Francia el viernes pasado y que se ha ido extendiendo al resto del país desde el sudoeste, procedente de España.

Para este martes, Francia verá intensificarse el efecto de la canícula y la docena de departamentos (del centenar que tiene el país) que hoy estaban en alerta roja pasarán a ser 16.

Se incorporarán al máximo nivel de riesgo cuatro departamentos de la zona de Lyon, en el sureste, mientras que la mayor parte del país estará en alerta naranja, incluida la región de París, con temperaturas de hasta 38 grados.

Tanto esta jornada como la de mañana y también la del miércoles representarán para Francia el pico de la presente ola de calor.

El miércoles se añadirá, además, «un empeoramiento del tiempo con tormentas, especialmente en las regiones centrales, pero también en las zonas montañosas, con riesgo de fenómenos violentos a nivel local (ráfagas)», previno Méteo France.

Ese riesgo afectará especialmente a los Alpes del sur hasta los Prealpes, «con posibilidad de lluvias intensas».

Méteo France alerta también de un peligro muy elevado de incendios en la costa mediterránea, debido a la sequedad de la vegetación y las condiciones meteorológicas especialmente propicias.

Al igual que a Francia, este fenómeno de calor extremo ha afectado a la península Ibérica desde el pasado 3 de agosto y tiene también en alerta a los países balcánicos, Italia, Suiza e incluso el Reino Unido. EFE/ir