“Los socialistas intentan robarle las elecciones al pueblo hondureño”: María Elvira Salazar

Tegucigalpa- La congresista republicana María Elvira Salazar posteo en sus redes sociales que en 10 días, Honduras elegirá entre democracia y tiranía. Los socialistas intentan robarle las elecciones al pueblo.

Acompáñenme hoy a las 2 de la tarde (1 de la tarde en Honduras) para escuchar por qué Estados Unidos debe garantizar que la democracia prevalezca durante una audiencia crucial: “La democracia en peligro: La lucha por elecciones libres en Honduras”.

“No permitiremos que otro país cercano caiga en manos del socialismo. ¡El mundo está observando!”, posteó.

El Subcomité del Hemisferio Occidental de Estados Unidos se reúne hoy para abordar la situación electoral en Honduras. El encuentro, titulado “La democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras”.

La sesión analizará distintos aspectos del proceso electoral, incluyendo la transparencia, la participación ciudadana y los mecanismos de supervisión, con el objetivo de evaluar la garantía de elecciones libres y justas.

Autoridades y representantes de diferentes sectores estarán atentos a los resultados de la reunión, que podría influir en la percepción internacional sobre la situación política y electoral del país. IR