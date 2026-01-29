Los sampedranos mandan en el inicio del Clausura

Tegucigalpa – La jornada 2 del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional, deja a los sampedranos como punteros de la tabla general.

En el primer juego de la jornada el Génesis perdió de local 1-2 ante el Real España. Bryan Félix anotó para los policías, mientras Ángel Sayago y Darixon Vuelto firmaron la remontada.

En la pampa, el Olancho empató 1-1 con el bicampeón Olimpia. Jorge Renán Benguché puso a ganar a los dirigidos del uruguayo Eduardo Espinel, pero Clayvin Zúniga empató para los olanchanos.

En el último juego de la jornada de miércoles, el Marathón derrotó con claridad 3-0 al Juticalpa en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

El argentina Nicolás Messiniti (2) y Odin Ramos rubricaron la goleada verdolaga en la noche sampedrana.

La jornada 2 se completa este jueves con los duelos: Choloma-Lobos y Motagua-Platense. JS