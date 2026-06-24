Los salvadoreños califican al presidente Bukele con una nota de 8,24, según una encuesta

San Salvador – La población salvadoreña le dio una nota de 8,24 puntos (en una escala de 0-10) al presidente Nayib Bukele en su séptimo año en el poder Ejecutivo, ligeramente superior a la puntuación de 2025, según una encuesta dada a conocer este miércoles por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

De acuerdo con la vicerrectora académica de la UCA, Amparo Marroquín, al cierre del séptimo año de Bukele en el poder las evaluaciones a él y su Gobierno «se encuentran no solo en números positivos, sino que ha experimentado una leve mejoría».

La nota favorable a Bukele pasó de 8,15 en 2025 a 8,24 este 2026, mientras que en 2024 fue de 8,46 y siendo la de 2021 la más alta con 8,7. En cuanto al Gobierno, la nota de este 2026 es de 7,92 puntos, por encima del 7,85 de 2025.

Según Marroquín, «la percepción sobre los logros y fracasos del Gobierno no ha cambiado de manera significativa en los últimos años, pues la población sigue evaluando de manera positiva los importantes logros en materia de seguridad».

Seguridad, el principal logro

De acuerdo con la encuesta, el 64,3 % de la población opina que el «principal logro» de Bukele es la seguridad y el combate a las pandillas, mientras que el 70,7 % mira como el principal problema del país la situación de la economía.

La principal medida impulsada por el Gobierno de Bukele para combatir a las pandillas es un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que se ha extendido en el Congreso dominado por el oficialismo en 52 ocasiones por períodos de un mes cada vez.

Esta medida ha dejado más de 92.480 detenciones, más de 6.800 denuncias de atropellos y la muerte de más de 530 personas en custodia estatal.

El régimen fue aprobado a petición de Bukele a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, alza que según investigaciones periodísticas del medio local El Faro se dio tras una supuesta ruptura de una acuerdo entre el Gobierno y las maras.

La encuesta fue realizada durante visitas a viviendas entre el 15 y el 26 de mayo pasado con 1.271 entrevistas, tiene un margen de error de +/- 2,75 % y un nivel de confianza del 95 %.

Economía, el principal problema

Desde que Bukele asumió el segundo mandato consecutivo, pese a que en su momento estaba prohibido por la Constitución, las encuestas señalan que la preocupación por la situación de la economía ha desplazado a la violencia como el principal problema del país para los salvadoreños.

Esto persiste al día de hoy, de acuerdo con los resultados de la encuesta del Iudop.

El mandato actual de Bukele, que en un inicio abarcaba el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño – controlado por su partido Nuevas Ideas (NI) – que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir del próximo ciclo electoral.

Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: «No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país (…) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más». JS