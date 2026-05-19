Los salarios de algunos funcionarios son insultantes, afirma Godofredo Fajardo

Tegucigalpa- El diputado Godofredo Fajardo anunció que trabaja en una propuesta de ley orientada a reducir los salarios de altos funcionarios del Estado, ante la gran desigualdad entre los políticos y la población hondureña.

“No puede ser que tengamos una clase política rica en medio de un pueblo pobre”, expresó el congresista, quien calificó de “insultantes” los salarios que actualmente reciben algunos funcionarios públicos.

Fajardo mencionó que presidentes de instituciones, fiscales, ministros, diputados y funcionarios del servicio exterior perciben salarios que superan los 100 mil lempiras mensuales, además de otros beneficios como asistentes, vehículos, oficinas y viáticos.

“Tenemos un pueblo con necesidades y hay que implementar una ley de austeridad”, sostuvo.

El parlamentario aseguró que la iniciativa no afectaría a empleados de rango medio o bajo, sino únicamente a funcionarios con “sueldos onerosos”.

Fajardo propuso reducciones salariales de hasta un 60 % y consideró que un salario “digno” para altos cargos podría rondar los 50 mil lempiras mensuales.

En específico, apuntó al salario recibido por el titular del Banco Central de Honduras, a quien afirmó “se le tendría que rebajar por lo menos un 80 %”.

“Conozco grandes profesionales en la empresa privada que ganan 45 mil lempiras y aquí en el gobierno quieren ganar más que el presidente de la República”, concluyó. AD