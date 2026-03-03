Los robots humanoides con aplicaciones industriales y funciones sociales toman el MWC

Barcelona – Los robots humanoides capaces de desarrollar tareas tanto industriales como sociales proliferan este año en el Congreso Mundial de Móviles (MWC, siglas en inglés), donde han generado gran curiosidad de los asistentes.

Prácticamente en cada pabellón de la feria tecnológica, considerada la más importante del sector, hay androides con apariencia y actitud humana, desde algunos que bailan al ritmo de videoclips virales hasta otros diseñados para la hostelería, y todos son objeto de los vídeos y fotografías del público.

De hecho, el director de tecnología de Mobile World Capital Barcelona, Eduard Martín, constata, en declaraciones a EFE, la proliferación de estos robots, la «gran novedad» de 2026, que se añaden a los tradicionales autómatas sin forma humana y a los que se acoplan a la persona para aportar nuevas funcionalidades, como un cíborg.

Robots que bailan, cocinan y sirven copas

En las instalaciones de la compañía AgiBot, con sede en Shanghái (China), un robot humanoide bailarín llamado X2 fascina a los asistentes con una coreografía extraída de un videoclip de la red, pero su abanico de movimientos es extenso: puede incluso hacer kung-fu.

A su lado, su hermano mayor, A2, responde a las cuestiones que se le plantean gracias al sistema de inteligencia artificial (IA) que incorpora y, a sus espaldas, un robot vestido de camarero demuestra sus dotes para servir copas de cava.

Estos androides, que pretenden llegar a los hogares poco a poco, comparten espacio en el congreso con un perro robótico ideado para situaciones de emergencia y un dispositivo de limpieza que no requiere de interacción humana.

En otra parte, China Mobile expone un restaurante de comida rápida regentado por robots Lingxi: mientras dos preparan los alimentos en la cocina, un dependiente se encarga de llevar al cliente la comida que ha solicitado en el mostrador.

«Personalidades híbridas»

La empresa española PAL presenta TIAGo Pro, un humanoide que encanta a los visitantes por su capacidad de aprender movimientos humanos y replicarlos.

La compañía destaca que esta habilidad es especialmente útil en la industria -el robot ya está presente en empresas textiles- y en la investigación; también en el sector sociosanitario, al que se adapta plenamente porque tiene una base suficientemente estrecha que le permite moverse en pasillos o viviendas adaptadas.

Cerca de este humanoide está ARI, otro robot con rostro digital que el Ayuntamiento de Barcelona ha implementado en 500 hogares de la ciudad donde viven personas usuarias de teleasistencia sociosanitaria.

Si bien no sustituye a los profesionales, el androide desarrollado por el grupo Saltó permite detectar -entre otras situaciones- caídas o incidentes domésticos en las viviendas de ancianos.

El director de tecnología del Mobile World Capital Barcelona subraya que «lo interesante» de las innovaciones en robótica es, por un lado, la llegada de los androides en ámbitos más allá de la industria y, por el otro, su complementación con el cuerpo humano, que dará lugar a las «personalidades híbridas».

«Antes se les llamaba cíborgs, que serían humanos que incorporan componentes tecnológicos, como un exoesqueleto o chips en la piel», desgrana Martín, que prevé esta nueva variante en pocos años.

«Crisis de identidad»

Martín reconoce que existe «cierto dilema» alrededor de los robots humanoides porque, al parecerse a las personas, «provocan crisis de identidad» entre la población por si pueden llegar a reemplazar la mano de obra humana.

«Muchas veces no nos damos cuenta de que existen robots sin apariencia humana que ya sustituyen lo que hacemos nosotros», avisa Martín al lado de un brazo robótico desarrollado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de la región española de Cataluña en colaboración con la compañía Ceràmica Cumella que replica el movimiento del artesano para esmaltar una pieza de cerámica. EFE