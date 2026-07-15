Los reyes de España y sus hijas asistirán a la final del Mundial

Madrid.- Los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán a la final de la Copa del Mundo de Fútbol que la selección española disputará en Nueva York el próximo domingo, según ha informado este miércoles la Casa Real.

Un partido al que no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el lunes siguiente, día 20 de julio, estará de visita oficial en Argelia.

El rey recordó este mismo miércoles por la mañana en L’Escala (Girona) que había dicho a los jugadores de la selección cuando acudió a verles tras el segundo partido que disputaron en el Mundial, en Guadalajara (México), que no les volvería a ver hasta la final.

Una final a la que España ha llegado tras vencer el martes a la selección francesa y en la que se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El rey, que ha dicho estar muy contento por el resultado frente a Francia, ha rememorado en L’Escala (Girona) cómo, cuando acudió al estadio de Guadalajara (México) para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial, y bajó al vestuario tras la victoria y su clasificación, dijo a los jugadores que los vería en la final.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron el martes el partido en un hotel de Barcelona tras presidir la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, donde se les pudo ver, según las imágenes facilitadas por la Casa del Rey, vestidos con la camiseta de la selección española celebrando y abrazándose por la victoria. EFE/ir