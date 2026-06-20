Los récords de Marruecos que llaman la atención del mismísimo Guardiola

East Rutherford – Después de alcanzar unas históricas semifinales en Catar 2022, la selección de Marruecos continúa sumando récords en el Mundial 2026. El combinado africano está a un paso de clasificarse a dieciseisavos de final en un grupo con Brasil y su fútbol impresiona al mismísimo Pep Guardiola.

El técnico catalán, que acaba de poner fin a una etapa de diez años en el Manchester City, fue uno de los invitados de lujo que acudieron el viernes al Gillette Stadium de Foxborough para ver la victoria de Marruecos sobre Escocia (0-1) en la segunda jornada del grupo C.

El equipo de Mohamed Ouahbi suma ahora cuatro puntos, tras el empate con Brasil en su debut (1-1), y el próximo miércoles se jugará el liderato del grupo frente a una Haití ya eliminada.

Ante Escocia, los Leones del Atlas rompieron una nueva marca. Se convirtieron en la primera selección africana que encadena seis partidos de fase de grupos mundialista sin perder.

La secuencia empezó en Rusia 2018, cuando empataron 2-2 con España por sorpresa.

Cuatro años después, la escuadra marroquí se erigió como la gran revelación del torneo. Acabó líder del grupo F, tras repartirse los puntos con Croacia (0-0), que también alcanzaría las semifinales; e imponerse a Bélgica (0-2) y Canadá (1-2).

En los cruces apeó a España y Portugal, y solo Francia fue capaz de detenerla.

La racha continúa vigente en 2026: 1-1 con el Brasil de Vinícius, Raphinha y compañía, y 0-1 a Escocia.

Marruecos también ‘joga bonito’

Pero hay más. Según los datos de Opta, Marruecos completó 601 pases ante los escoceses, todo un récord para un equipo africano en un partido de una Copa del Mundo desde 1966, cuando la compañía de estadísticas empezó a compilar esos números.

Esta Marruecos ya no es solo ese bloque defensivo granítico que salía al contragolpe. Ahora, con Ouahbi al mando desde marzo pasado en sustitución de Walid Regragui, le gusta controlar y cuidar el balón.

Los números hablan por sí solos. Con los 601 frente a Escocia, solo tres selecciones han ejecutado más pases en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En primer lugar aparece España y los 734 pases que realizó ante Cabo Verde (0-0); detrás está, con 724, Portugal, que tampoco pasó del empate ante República Democrática del Congo (1-1); y en tercer lugar se sitúa Turquía, que llegó a 635 en su derrota ante Australia (2-0).

El perfil de sus centrocampistas favorece, además, su nuevo estilo ‘jugón’, con Azzedine Ounahi (Girona), Neil El Aynaoui (Roma), Ayyoub Bouaddi (Lille) y el mediapunta Brahim Díaz (Real Madrid) bajando a recibir.

A nivel individual, el lateral del París Saint-Germain Achraf Hakimi, capitán del combinado marroquí, ostenta desde el viernes el récord de más apariciones de un jugador africano en la Copa del Mundo, con 12, dejando atrás a leyendas como el ghanés Asamoah Gyan y el camerunés François Omam-Biyik.

El exjugador del Real Madrid tiene 27 años y, además de los que todavía sume en este Mundial, aún es joven para seguir ampliando esa marca.

Todo ello si las lesiones y sus problemas judiciales se lo permiten, después de que un tribunal francés confirmara que será juzgado como presunto autor de una violación a raíz de una denuncia de una joven en 2023. EFE (AD)