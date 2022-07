Los Raiders contratan a Sandra Douglass, primera presidenta negra en la NFL

Redacción Deportes – Las Vegas Raiders anunciaron este jueves la contratación de Sandra Douglass Morgan como su nueva presidenta, lo que la convierte en la primera mujer negra en la historia de la NFL en ese cargo.

«Estoy encantado de que Sandra haya aceptado unirse a la familia de Raiders. Su experiencia, integridad y pasión por esta comunidad será invaluable para nuestra organización», fue el recibimiento que le dio el propietario del equipo, Mark Davis.

La presidenta habló de la trascendencia de su nombramiento para fortalecer los programas de inclusión que ha puesto en marcha la NFL.

«Creo en el legado de la familia Davis de celebrar y promover la diversidad en todos los sentidos. Acepté este puesto porque creo en la promesa de los Raiders, en el futuro del equipo y en los principios de integridad, comunidad y compromiso», dijo Douglass.

La ejecutiva reconoció que llega a este puesto gracias a la labor que hicieron sus predecesoras a través de muchos años.

«El impacto que esto tiene no se me escapa. Me quito el sombrero ante todas las mujeres anteriores que fueron líderes y visionarias. Ahora si esto es de ayuda para cualquier otra mujer y niña, entonces eso sería un logro increíble para mí», puntualizó.

Durante su presentación subrayó que está lista para enfrentar cualquier situación que se le presente.

«No es ningún secreto que esta organización ha enfrentado algunos desafíos recientes. Pero quiero ser clara; no estoy aquí para esconder nada debajo de la alfombra o evitar problemas o inquietudes que deban abordarse».

Douglass Morgan nació en Las Vegas. En su experiencia destaca su trabajo como presidenta de la Junta de Control de Juegos de Nevada, puesto que desempeñó desde 2019 hasta antes de ser contratada por los Raiders.

Ocupará el cargo que tenía Dan Ventrelle, quien duró poco menos de un año en Las Vegas.

Ventrelle declaró a principios de mayo que fue separado de la institución en represalia por expresar a la NFL su preocupación sobre varios empleados de los Raiders que se quejaron de un ambiente de trabajo hostil, situación sobre la que se negó a hablar Davis.

«Dan Ventrelle ya no está en la organización de los Raiders y no tendremos más comentarios al respecto», fueron las palabras del dueño del equipo de colores plata y negro en aquella ocasión. AG