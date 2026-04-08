Los que integraron la Comisión Permanente tienen “méritos legales” para someterse a juicio político: Zambrano

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó este miércoles que los diputados que integraron la figura de la Comisión Permanente tienen méritos legales para someterse a un juicio político.

“Va a sonar como amenaza y después van a decir que estamos persiguiendo políticamente a los de Libertad y Refundación, pero los compañeros que integraron la Comisión Permanente… realmente sí tienen los méritos legales para poderse someter a un proceso de juicio político”, declaró a periodistas.

Manifestó que estos diputados abusaron porque usurparon funciones que le corresponde al pleno del Poder Legislativo.

Reiteró que solo sometería a juicio político a los diputados de Libre que integraron la Comisión Permanente si cree que tiene más de 86 votos para su aprobación, pero que en la actualidad no hay nada concreto.

Estos siete actuales congresistas son: Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Edgardo Casaña, Sherly Arriaga y Linda Donaire.

Aunque afirmó que ya está listo el proceso de juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Comentó que está a la espera de recolección de firmas y votos de los diputados para darle trámite correspondiente en los próximos días.

Zambrano participó en la donación de 200 mil lempiras a un centro educativo en el barrio Buenos Aires de la capital hondureña mediante deducciones de salarios a diputados ausentes de las sesiones legislativas.

Sobre la entrega de este dinero, indicó que las autoridades, los maestros y los padres de familias determinarán en que será utilizado si para renovar la pared o instalar juegos en este kínder.

Admitió que hay varios centros educativos que requieren de mucho apoyo en materia de infraestructura escolar desde el gobierno y Congreso Nacional.

“Ojalá haya más compañeros faltistas porque vamos a colaborar a las diferentes instituciones educativas de la capital o de otros departamentos”, dijo con tono bromista.

Añadió que ya está publicado el diario oficial La Gaceta la sanción a los congresistas que alteren el orden público de las sesiones legislativas que sería una deducción de 15 días de salario y serían utilizado para apoyo social como donaciones a centros educativos.

Zambrano consideró que no es necesario empujones y relajos entre diputados indicando que el Congreso Nacional es un espacio abierto para debatir entre todos. AG