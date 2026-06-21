Los que han saqueado el país deben tener miedo porque siempre se descubre la verdad: cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – El cardenal Óscar Andrés Rodríguez manifestó este domingo que las personas que han saqueado el país deben tener miedo, advirtiendo que siempre se revela la verdad.

“No hay nada oculto que no llegue a saberse, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, esas personas que han saqueado el país, que se han enriquecido robando e incluso hasta han querido sobornar la justicia con dinero mal habido, esos si que tengan miedo porque tarde o temprano llega a descubrirse”, reflexionó en la homilía dominical.

Señaló que cuando los medios de comunicación informan como quedan muchos gobernantes después de saberse que han robado fondos del país.

Rodríguez remarcó que no hay nada oculto que no llega a descubrirse ni nada escondido que llegue a saberse.

Exhortó a los ladrones que limpien su conciencia y devolver lo que han robado para ser perdonados por Dios.

Sostuvo que la palabra de Dios no sirve para encubrir el mal, sino que es un llamado de conversión y hacer el bien.

El cardenal pidió a Dios que la fidelidad ayude y le responda con voluntad de su gracia y agradecer porque es bueno y que uno no debería tener miedo.

Asimismo, clamó a los hondureños a que no tengan miedo a los que cometen homicidios, exclamando que no pueden matar el alma de uno, y que se supera con la confianza de Dios.

Reflexionó que Dios es como la vacuna contra el miedo y que llena el cuerpo de esperanza. AG