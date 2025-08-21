Los que han salido de la pobreza son los de Libre que recibieron cheques de Sedesol: Iroshka Elvir

Tegucigalpa – Para la diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir las cifras presentadas por el vicecanciller Gerardo Torres que defiende que un millón de personas salieron de la pobreza en la actual administración, no tienen respaldo científico adecuado, “es más debe mentir abiertamente, es una respuesta a la incapacidad que han tenido en este gobierno para resolver los problemas del país”.

(Leer) Un millón de personas salieron de la pobreza en gobierno de Castro, asegura vicecanciller Torres; constaten en los cerros de Tegucigalpa le dice Carlos Cálix

La legisladora expresó que seguramente se refiere a los hogares del partido Libertad y Refundación (Libre) que se beneficiaron directamente, muchos de ellos con campañas y dinero que sustrajeron de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). “Es posible que ese dinero haya quedado en el bolsillo de estas personas y que sean las personas que dejaron de ser pobres a tener una vida mejor, pero con dinero del pueblo”, aseveró.

“No sé en qué país vive el señor Gerardo Torres porque la realidad del país es totalmente diferente, imagino que él está acostumbrado a tener una oficina con todos los lujos, con las comodidades del cargo, pero no está acostumbrado a ir al campo”, dijo al invitarlo a salir de la oficina y visitar los lugares más remotos del país.

Elvir criticó que los funcionarios se pomponean el pecho diciendo que ellos trabajan para los más pobres, pero aseguró que eso no es cierto, “ellos han sido especialistas más bien en el desplazo de los hondureños que se han visto obligados en muchos casos como lo hemos visto en las recientes caravana de hondureños que salen hacia Estados Unidos y hacia otros países”.

(Leer) Cancelado TPS para hondureños a partir del 8 de septiembre

La diputada señaló que es alarmante la cantidad de hondureños que retornaran al país, tras la oficialización del fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), la que dijo es producto de una mala política que ha tenido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con las relaciones con Estados Unidos, un país amigo. VC