Los que hacen el golpe de Estado son los que están en el gobierno, responde director de Cohep a presidenta Castro

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló que los únicos que realizan golpes de Estado son los que están en el poder, con relación al mensaje de la presidenta Xiomara Castro.

Más temprano, la mandataria hondureña convocó a los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) y los movimientos sociales a movilizarse pacíficamente en la capital hondureña denunciando que se está fraguando un golpe de Estado.

“Pobrecita, nosotros creemos que no debió dar declaraciones, los Golpes de Estado lo hacen los que están en el gobierno y no los que están afuera”, declaró Urtecho a periodistas.

Recomendó que la mandataria hondureña debe de plantear otras cosas ya que esta por finalizar su gobierno, dejar una estela de cosas buenas y agradecer porque su propuesta de relevo haya participado.

Añadió que los actuales funcionarios del gobierno deberían estar arreglando las oficinas y preparar los informes finales para no tener problemas posteriores en el nuevo gobierno.

Consultado por un eventual retorno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) a Honduras tras recibir indulto del mandatario estadounidense, Donald Trump, tras una condena por delitos relacionados al narcotráfico.

“Es mejor que se quede dónde está, necesitamos tranquilidad y paz”, expresó. AG