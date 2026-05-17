Los puentes que sostienen la memoria de Tegucigalpa y Comayagüela

Tegucigalpa (Proceso Digital / Por Alejandro García) – Nacieron por necesidad, pero con el tiempo se convirtieron en guardianes de la memoria urbana. Los puentes que unen Tegucigalpa y Comayagüela no solo facilitaron el tránsito entre ambas ciudades: acompañaron su crecimiento, resistieron embates naturales y hoy permanecen como monumentos arquitectónicos que aún cumplen su función, aunque reclaman mantenimiento urgente para recuperar su antiguo esplendor.

Mallol, Carías, Soberanía Nacional y Juan Ramón Molina forman una red histórica que ha sostenido, por más de dos siglos, la vida cotidiana de las ciudades gemelas del Distrito Central. Sobre ellos han pasado generaciones enteras, desde comerciantes y estudiantes hasta cortejos fúnebres, deportistas, vendedores ambulantes y miles de vehículos que a diario cruzan el río Choluteca.

Estos puentes han visto crecer a la capital de manera desigual: mientras Tegucigalpa se expandía hacia las laderas, Comayagüela cargaba con el peso del comercio informal, la saturación vehicular y la vulnerabilidad ante las inundaciones. También han sobrevivido a fenómenos naturales devastadores como los huracanes Fifi (1974) y Mitch (1998), así como la tormenta tropical número uno de 1936, que golpearon sus estructuras sin lograr destruirlas.

A pesar del desgaste, la falta de mantenimiento y el uso extremo —peatonal, vehicular y comercial— estas obras antiguas continúan prestando un servicio invaluable a diferencia de lo que ocurre con las nuevas y pomposas estructuras, construidas desde el retorno a la vida democrática del país, a inicios de 1980, permanecen en el tiempo y no sucumben fácilmente, llevan implícito un mensaje anticorrupción vivido hasta la actualidad.

Puente Mallol: dos siglos de historia sobre piedra

El puente Mallol es el más antiguo de la capital. Su construcción inició entre 1816 y 1818, detrás de la antigua Casa Presidencial, en pleno casco histórico. Su nombre honra al alcalde español Narciso Mallol, quien impulsó la obra en tiempos coloniales.

En 1906, una fuerte crecida del río Choluteca destruyó tres de sus diez arcos originales. La restauración posterior incorporó un diseño de diamante en piedra para protegerlo de futuras inundaciones. La obra se concluyó en 1821, en los días de la independencia centroamericana.

Hoy, el Mallol es un símbolo de identidad para los habitantes del Distrito Central y está declarado monumento nacional por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Es, además, un recordatorio de que la ciudad nació a la orilla del río y que su historia está escrita en piedra

Puente Carías: trabajo forzado, modernización y memoria colectiva

El puente Carías fue la segunda gran estructura levantada para unir Tegucigalpa y Comayagüela. Su construcción comenzó en 1933, al final del gobierno de Vicente Mejía Colindres, y concluyó el 12 de julio de 1938, durante la administración del general Tiburcio Carías Andino.

Un detalle histórico poco conocido es que muchos de los obreros que participaron en la obra eran reclusos de la antigua Penitenciaría Nacional, quienes trabajaron como parte de un sistema de redención de penas. La ciudadanía, sin embargo, lo bautizó desde el inicio como “Puente Carías”, en referencia a su principal impulsor.

Su construcción alivió la dependencia del puente Mallol y contribuyó de manera decisiva al desarrollo urbanístico de la capital. Durante décadas, el Carías fue paso obligado de cortejos fúnebres hacia el Cementerio General. En los años sesenta, sus bajos se convirtieron en canchas improvisadas donde entrenaban Olimpia y Motagua, sembrando historias deportivas que aún viven en la memoria colectiva.

Puente Soberanía Nacional: un homenaje sobre el río

El puente Soberanía Nacional fue construido en 1970, durante el gobierno de Oswaldo López Arellano y la alcaldía de José “Cheché” Ramírez Soto. Su nombre honra a los hondureños que participaron en el conflicto armado con El Salvador, conocido como “La guerra de las 100 horas” o “La guerra del fútbol”.

Con seis arcos y un diseño moderno para su época, se convirtió en un paso clave entre ambas ciudades y resistió, como los demás, la furia del huracán Mitch. Su estructura ha soportado décadas de tráfico intenso y sigue siendo uno de los principales accesos entre Tegucigalpa y Comayagüela.

Puente La Isla: un corredor interno con historia propia

Aunque no une directamente a Tegucigalpa con Comayagüela, el puente La Isla es una obra histórica sobre el río Chiquito que conecta sectores vitales de la capital. Su primera versión, de madera y techada, fue arrasada por una crecida en 1932.

La reconstrucción inició bajo el gobierno de Tiburcio Carías Andino y concluyó en 1949, ya en la administración de Juan Manuel Gálvez. Durante décadas, sus bajos albergaron un complejo deportivo con canchas, piscinas y áreas de recreación. En tiempos recientes, el espacio se transformó en un mercado destinado a descongestionar el centro de vendedores ambulantes.

Puente Juan Ramón Molina: tradición, poesía y tragedia

Para muchos capitalinos, el puente Juan Ramón Molina evoca las tardes de domingo en que multitudes cruzan desde Comayagüela rumbo al Estadio Nacional, en un ritual deportivo cargado de unidad y pasión.

Inaugurado en 1955 por el jefe de Estado Julio Lozano Díaz, la obra había comenzado durante el gobierno de Juan Manuel Gálvez. Su nombre honra al poeta hondureño Juan Ramón Molina. Sin embargo, el puente original fue devastado por el huracán Mitch en 1998, cuando el río Choluteca alcanzó niveles históricos.

La estructura actual fue construida con apoyo de la cooperación japonesa y mantiene el nombre del poeta, preservando así su valor simbólico y su función estratégica.

Pero más allá de sus estructuras de piedra y concreto, los puentes históricos de Tegucigalpa son parte esencial de la memoria urbana y social de la capital hondureña. Cada uno guarda historias de transformación ciudadana y conexión que siguen vigentes al ritmo de unas ciudades gemelas palpitantes. (PD/ag)