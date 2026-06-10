Los primeros entrenadores de Endrick confían en su «olfato goleador» en el Mundial

Valparaíso de Goiás (Brasil).- Endrick reúne todas las condiciones para convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo, según lo consideran dos exentrenadores del joven de apenas 19 años, que lo acompañaron y alentaron desde sus primeros pasos en el fútbol.

El técnico Écio Antunes participó en la formación de Endrick hasta su llegada al Palmeiras, cuando tenía 10 años. Incluso antes, con apenas 4 años, el jugador comenzó a desarrollar sus habilidades bajo la dirección de Wellington Carvalho, en Valparaíso de Goiás, la ciudad donde creció, en la periferia de Brasilia.

Ambos fueron testigos de las hazañas del joven nacido en Taguatinga, un sector de la capital brasileña, que irrumpió rápidamente en el Palmeiras antes de ser transferido al Real Madrid, club al que regresará tras el Mundial. “Desde pequeño marcaba cuatro o cinco goles por partido con total naturalidad”, recuerda Carvalho.

Al igual que gran parte de la afición brasileña, Antunes y Carvalho defienden que Endrick sea titular en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti. “Si hay coherencia y se le da la oportunidad de jugar, no va a fallar goles. Además de estar predestinado, tiene una calidad técnica extraordinaria para definir. Siempre la tuvo”, opina Antunes.

La apuesta de Wellington Carvalho incluye una renovación más audaz de todo el ataque brasileño. Saldrían Vinícius Júnior y Raphinha para dar entrada a Luiz Henrique y Rayan, también de apenas 19 años, además de Endrick. “Imagino a esos tres causando muchos problemas a los europeos. Son habilidosos, rápidos y directos”, analiza.

Las actuaciones recientes de Endrick justifican parte del entusiasmo de la afición. Marcó el gol de la victoria frente a Egipto en el último amistoso antes del Mundial y ha sido decisivo en los últimos meses. En el Lyon, donde jugó cedido esta temporada, contribuyó a que el equipo francés alcanzara las eliminatorias previas de la próxima Liga de Campeones.

Goleador desde niño

Hoy inmerso en la lucha por el inédito sexto título mundial de Brasil, Endrick ya llamaba la atención de niño por su fortaleza física y su innato “olfato goleador”. Alternaba entre el proyecto social Gol de Letra y el Brasília Futebol Clube, en una colaboración entre escuelas de formación destinada a impulsar tanto su desarrollo personal como futbolístico.

Antunes, formador también de jugadores como Reinier y Gustavo Maia, que llegaron al Real Madrid y al Barcelona, respectivamente, conoció a Endrick cuando él tenía 6 años, acompañado de un grupo de jóvenes promesas del fútbol de Valparaíso. Algunos de ellos, como el propio Endrick, eran observados por el São Paulo durante sus viajes a la ciudad.

Esta primera oportunidad no dio frutos, pero poco después, el joven goleador fue descubierto por un intermediario que lo llevó al Palmeiras a los 10 años. “En un torneo de cuatro partidos marcó 16 goles y llamó mucho la atención. Él era verdaderamente diferente a los demás”, relata.

Para Wellington Carvalho, que entonces era su entrenador en Gol de Letra, la calidad del niño ya era indiscutible. “Tomaba el balón desde el mediocampo, superaba a los rivales y marcaba dos o tres goles. Cuando era sustituido, el marcador se ajustaba y teníamos que volver a ponerlo para que hiciera más goles y asegurara la victoria”, destaca.

Carvalho recuerda el día en que el entonces niño de 4 años acudió a su primera clase de prueba acompañado de su padre, Douglas Ramos. “Le pedí que chutara el balón y salió con tanta fuerza que tuve que colocarme como portero para detenerlo”.

Actualmente compañero de Carvalho como entrenador, el exfutbolista Gustavo Arão asegura haber jugado con Endrick pese a ser algunos años mayor. “Siempre era promovido a categorías superiores porque destacaba muchísimo y tenía un desarrollo más avanzado que los niños de su edad”, afirma.

Ante cualquier posible duda táctica sobre la titularidad de Endrick, Antunes considera que es Ancelotti quien debe adaptar el equipo. “Él tiene un sistema de juego, pero son las características de los jugadores las que marcan la diferencia, y estoy seguro de que encontrará la manera de encajarlo”, concluye.EFE/ir