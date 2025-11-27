Los premios en la Copa Sudamericana 2025 sumaron un total de 78.7 millones de dólares

Asunción – Los premios repartidos a los clubes que disputaron este año la Copa Sudamericana sumaron un total de 78.7 millones de dólares, más de cuatro veces los 18.4 millones de dólares distribuidos en 2015, informó este miércoles la Conmebol.

«En 2015, antes del inicio del periodo del presidente Alejandro Domínguez, el monto distribuido entre los clubes participantes era de USD 18,490,000. Para la edición 2025, la cifra alcanzó los USD 78,775,000», detalló un comunicado de la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Paraguay.

El incremento refleja «la política de inversión sostenida» impulsada por Domínguez, que está «orientada a fortalecer las competiciones, elevar la competitividad y retribuir el rendimiento deportivo», agregó.

Según el organismo, estos resultados financieros «son fruto de una administración responsable y sostenible, basada en los planes de desarrollo implementados desde 2016», año del inicio de la gestión de Domínguez.

Además, la Conmebol reiteró que el argentino Lanús se llevó un total de 9.8 millones de dólares tras coronarse como campeón de la Sudamericana el 22 de noviembre con su victoria por penaltis (5-4) sobre el Atlético Mineiro.

Asimismo, confirmó que el vicecampeón se embolsó un total de 5.7 millones de dólares.

El partido se disputó en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.

La capital paraguaya acogió por segunda vez consecutiva la final del campeonato tras la disputada en 2024 (Racing-Cruzeiro) y por tercera vez, contando la definición de 2019 (Colón-Independiente del Valle). EFE