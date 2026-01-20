Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señaló este martes que prefiere ver al Partido Libertad y Refundación (Libre) en las calles que en el gobierno.

– Dijo que el PN debió sacar tres diputados más, y afirmó que no olvidará todo lo que tuvo que resistir como consejera del CNE.

– Reveló que Libre quiso montar un “fraude muy sofisticado” después del 30 de noviembre para robarse las elecciones generales, incluso desde el Congreso Nacional.

López se apersonó en el búnker del Partido Nacional para entregar las credenciales a los diputados electos, donde aprovechó para brindar unas declaraciones respecto al proceso electoral 2025.

Comentó que al Partido Nacional le tocó luchar para ganar las elecciones generales y defender la democracia durante el mandato de Xiomara Castro.

Los preferimos en las calles que en el gobierno: Cossette López a Libre https://t.co/BJS6iOTfvo vía @ProcesoDigital pic.twitter.com/uKV9ruMgjF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 21, 2026

La consejera resaltó que el triunfo del Partido Nacional en las elecciones generales ha sido un esfuerzo compartido desde diferentes trincheras, y admitiendo que le dio envidia por no apoyarlos en la campaña electoral.

Indicó que el principal error que cometen los oponentes es no reconocer que existe el Partido Nacional, que posee larga vida política y que tiene para más.

Añadió que los nacionalistas son diferentes al resto de los partidos políticos; y que ha costado sangre, sudor y lágrimas el triunfo en el proceso electoral.

López exhortó a los nacionalistas a que no dejen de lado las líneas comunicaciones, ni narrativas de confrontación para que no les roben la paz.

“Vamos a ser portadores de paz, orden y desarrollo; muy contrario al que nos han venido trayendo al país y las calles, los preferimos en las calles que en el gobierno”, aseveró.

Sostuvo que ahora es el momento del Partido Nacional de demostrar sus fortalezas y de que está hecho en el momento que toque administrar los destinos de Honduras.

Advirtió que Libre está haciendo una lucha fuerte con el Congreso Nacional y ellos estarán en las calles, pero que se va a retornar el imperio del orden, legalidad y la libertad.

“No más un Congreso de las patadas, no más persecuciones políticas, y que no venga a hacerse las víctimas porque a mí nunca se me va a olvidar lo que me han hecho y les han hecho, les encanta hacerse las víctimas”, exclamó.

La consejera a los nacionalistas que tengan cuidado cuando gobiernen y se hace en nombre de la gobernabilidad para que no haya derrotas por “pequeñas victorias”.

Por otro lado, confesó que el Partido Nacional debería tres diputados más electos, es decir, un total de 52, pero están de pie pese a los golpes que lo lastimaron.

Expresó que no ha cometido ningún acto ilícito y que el Partido Nacional ha triunfado y que debe ser respetado esa victoria.

López contó que Libre quiso montar un “fraude muy sofisticado” después del 30 de noviembre para robarse las elecciones generales, incluso desde el Congreso Nacional. AG