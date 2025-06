Los políticos quieren tener control de DNI, advierte ASJ sobre propuesta de Libre

Tegucigalpa – Para el director de Democracia y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar el retiro del Documento de Identificación Nacional (DNI) debe ser personal, “por ningún caso debe estar en manos de político”, alertó.

– A la propuesta de Libre para que terceros reclamen el DNI, se suma la denuncia de retención de miles de estos documentos a manos de cancillería de hondureños que viven en el exterior.

Esta semana, la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, propuso una iniciativa de ley enfocada a validar mediante método tecnológico la entrega del DNI a los hondureños. La reforma propone que el reclamo del documento no sea exclusividad del titular y que esta pueda ser entregada a un tercero siguiendo algunos filtros.

Aguilar señaló que la reforma que propone Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional “va orientada a que los políticos quieren buscar de una u otra manera tener control de estos documentos y ya sabemos históricamente lo que ha pasado cuando los políticos tienen esas DNI”, dijo.

El profesional del derecho refirió que en el pasado, las personas no iban a votar porque muchas veces sus identidades no llegaban a sus manos, por lo que el hecho de que estén interesados en esa reforma es porque hay un trasfondo, estimó.

DNI retenidas

Por otra parte, líderes migrantes en Estados Unidos han denunciado la retención de miles de estos documentos a manos de cancillería de hondureños que viven en el exterior.

El presidente de la Asociación de Migrantes 15 de Septiembre en Estados Unidos, Juan Flores, expresó preocupación ante la falta de claridad sobre el paradero de más de 400 mil DNI de hondureños que residen en territorio estadounidense.

Según investigaciones realizadas por la Asociación 15 de Septiembre, el RNP reconoce haber entregado más de 550 mil DNI a la Cancillería para su distribución en Estados Unidos, sin embargo, un documento de esta institución revela que solo 105,480 documentos han sido entregados en los últimos tres años.

“Eso quiere decir que más de 400 mil DNI están desaparecidos, sin ninguna explicación concreta. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? No hay un plan de enrolamiento, no hay presupuesto y no hay estrategia para entregarlos”, reclamó Flores. VC