Los personajes de ‘Toy Story 5’ revolucionan Londres con un adelanto de la película

Londres – Los juguetes protagonistas de ‘Toy Story 5’ y los actores que les ponen voz en la versión original revolucionaron este jueves al público londinense durante el acto de presentación de la quinta película de la franquicia animada de Disney Pixar, donde se proyectó un adelanto de 45 minutos del filme, que llegará los cines en junio.

El emblemático Buzz Lightyear, acompañado de sus inseparables Woody y Jessie, desfilaron esta tarde por la alfombra roja de la plaza de Leicester Square, en la capital británica, y protagonizaron un momento nostálgico que fue el deleite de los niños (y los no tan niños) y una celebración de los más de 30 años de la existencia de la serie.

Antes de entrar al evento, el actor estadounidense Tom Hanks (voz de Woody) se asomó unos segundos por encima de una de las vallas que rodeaban el perímetro de la alfombra, desatando la locura entre los asistentes y los curiosos que intentaban -sin éxito- captar con sus móviles algo de lo que ocurría en el interior.

Junto a él, también acudieron a Londres el actor y cómico Tim Allen (Buzz Lightyear), la actriz Joan Cusack (Jessie); el director del filme, Andrew Stanton y la nueva incorporación a la franquicia, la estadounidense Greta Lee, que da vida a Lilypad, una tableta electrónica.

La sala del cine Odeon de Leicester Square se transformó, por un momento, en la habitación de todos esos niños que han protagonizado las películas cuando Hanks pronunció su mítica frase: «¡Alguien viene!» y, como los juguetes a los que encarnan en la pantalla, se quedaron inmóviles en sus sillas.

«Cuando vi esta frase la primera vez, sentí que resumía toda la lógica de este universo. Nadie preguntará, porque no hay nadie que piense que cuando abandonamos la habitación, todos los juguetes se levantan y hablan de nosotros. Y sí, sí que lo hacen», comentó el actor durante un coloquio previo a la presentación.

En este sentido, Hanks contó que, cuando va con sus nietos a Disneyland y ve a Woody bailando con otros personajes del universo Disney se siente «una de las personas más afortunadas del mundo» y parte de «una maquinaria de alegría infinita».

Allen, por su parte confesó que la parte inicial de este quinto filme era su favorita y le había convertido en el «fan más feliz» de Buzz Lightyear: «Cuando comience la película, van a ver cómo ponen más Buzz en esta historia, y diría que más divertido».

Una batalla contra la tecnología

‘Toy Story 5’ regresa a la casa de la pequeña Bonnie, cuyos padres, en un intento por ayudarla a socializar con otras niñas de su edad, le compran una tableta electrónica Lilypad, que amenaza con acaparar toda la atención con su pantalla y eclipsar a los juguetes tradicionales, en una especie de un pulso entre lo analógico y lo digital.

«Es verde, tiene brazos pequeños y es alguien que quizás al inicio tiene una relación antagónica con el grupo de juguetes que conocemos y amamos tantos, pero hay algunos giros sorprendentes», advirtió Lee sobre el nuevo personaje.

También se vislumbra cómo el personaje de la muñeca cowboy Jessie adquiere un papel mucho más protagónico, pues la cinta sigue sus aventuras y también profundiza algo más en sus orígenes.

Además de Lilypad, hay otros juguetes nuevos en esta quinta entrega, como la Pizza con gafas, a la que pone voz -con diálogos en español- el cantante puertorriqueño Bad Bunny en un pequeño y divertido cameo.

Tras el adelanto de 45 minutos, que dejó al público londinense con la miel en los labios, cabe preguntarse qué será lo que ocurre en el resto de la cinta y por qué se debe mantener por ahora en secreto, pero la respuesta tendrá que esperar hasta el próximo 17 de junio, cuando llegue a los cines de España, o un día más tarde, en el caso de Latinoamérica. JS